Menstruar não deveria ser sinônimo de sofrimento, mas, para milhões de mulheres, a dor se tornou uma presença constante, muitas vezes silenciosa e incompreendida. Cólicas incapacitantes, fadiga extrema, alterações intestinais e dificuldades para engravidar estão entre as manifestações da endometriose, doença inflamatória crônica que pode comprometer diferentes órgãos. Apesar dos avanços da medicina, o diagnóstico ainda representa uma longa jornada para muitas pacientes. Por trás dos números, estão mulheres que precisaram aprender a reconhecer os sinais do próprio corpo e enfrentar uma condição que vai muito além do período menstrual.

A jornalista Caroline Ferreira, de 31 anos, conhecida como Carol, descobriu a doença após investigar episódios intensos de cansaço e fraqueza, que começaram em 2024. Acostumada a uma rotina movimentada, passou a apresentar quedas de pressão durante os treinos e chegou a perder temporariamente a visão durante um episódio de mal-estar. Exames identificaram uma deficiência importante de ferro, e a investigação posterior revelou a endometriose por meio de uma ressonância magnética.

Embora tenha recebido o diagnóstico em aproximadamente um ano, as dificuldades estavam apenas começando. “Quando voltei a tomar o anticoncepcional, meu corpo reagiu muito mal. As cólicas eram anormais, costumo dizer que são como facadas e elas não param. Também não era um simples escape, era uma menstruação muito excessiva, hemorrágica. Eu ficava apavorada”, relembra.