Menstruar não deveria ser sinônimo de sofrimento, mas, para milhões de mulheres, a dor se tornou uma presença constante, muitas vezes silenciosa e incompreendida. Cólicas incapacitantes, fadiga extrema, alterações intestinais e dificuldades para engravidar estão entre as manifestações da endometriose, doença inflamatória crônica que pode comprometer diferentes órgãos. Apesar dos avanços da medicina, o diagnóstico ainda representa uma longa jornada para muitas pacientes. Por trás dos números, estão mulheres que precisaram aprender a reconhecer os sinais do próprio corpo e enfrentar uma condição que vai muito além do período menstrual.
A jornalista Caroline Ferreira, de 31 anos, conhecida como Carol, descobriu a doença após investigar episódios intensos de cansaço e fraqueza, que começaram em 2024. Acostumada a uma rotina movimentada, passou a apresentar quedas de pressão durante os treinos e chegou a perder temporariamente a visão durante um episódio de mal-estar. Exames identificaram uma deficiência importante de ferro, e a investigação posterior revelou a endometriose por meio de uma ressonância magnética.
Embora tenha recebido o diagnóstico em aproximadamente um ano, as dificuldades estavam apenas começando. “Quando voltei a tomar o anticoncepcional, meu corpo reagiu muito mal. As cólicas eram anormais, costumo dizer que são como facadas e elas não param. Também não era um simples escape, era uma menstruação muito excessiva, hemorrágica. Eu ficava apavorada”, relembra.
A tentativa de controlar a doença com hormônios levou Carol a enfrentar meses de dores intensas e visitas frequentes ao pronto-socorro. Após diferentes tratamentos, ela e sua médica decidiram interromper o bloqueio hormonal, o que trouxe melhora aos sintomas. Atualmente, sem indicação cirúrgica, mantém acompanhamento ginecológico mensal e busca recuperar a qualidade de vida com terapia, acupuntura, orientação nutricional e exercícios físicos. Entretanto, as marcas emocionais permanecem. “A invisibilidade dos sintomas potencializa muito a percepção das pessoas de que tudo não passa de questões psicológicas mal resolvidas ou até mesmo de uma frescura. A dor consome a nossa energia física e mental, o cansaço gera irritabilidade, nos destruindo aos poucos. É muito desgaste para explicar que a gente só precisa de respeito e paciência enquanto lida com uma dor incapacitante”, desabafa.
Algumas trajetórias demoram
Para a engenheira e coordenadora de engenharia Nazaré Amanda Arruda Pereira, de 35 anos, o caminho até o diagnóstico foi ainda mais longo. Desde os 22 anos, ela apresentava fluxo menstrual intenso, controlado durante anos com anticoncepcionais. Quando interrompeu o medicamento, em 2018, passou a enfrentar sangramentos excessivos, enxaquecas e dores que irradiavam da região lombar para o lado esquerdo do corpo.
A investigação envolveu diferentes especialistas e exames, até que, em 2023, foi identificada a endometriose profunda, com comprometimento de estruturas pélvicas. “Eu já cheguei ao pronto-socorro com crise de dor a ponto de desmaiar, mas fiquei na fila comum porque a pessoa não via em mim uma dor real. Eu não estava com nenhuma fratura exposta, não estava com febre de 40 graus, mas estava com uma dor a ponto de desmaiar. É uma dor invisível, mas que dói, que faz a gente se desgastar e sofrer bastante”, relata.
Após receber o diagnóstico, Nazaré enfrentou outra preocupação: a possibilidade de não conseguir engravidar. O desejo de ser mãe tornou a descoberta especialmente difícil, embora o acompanhamento especializado tenha ajudado a compreender que a infertilidade não é uma consequência inevitável da doença. Depois de tentar o tratamento hormonal, ela passou por uma cirurgia em fevereiro de 2026 e apresentou boa recuperação.
Hoje, continua com acompanhamento médico, medicação e mudanças na rotina. “Receber esse diagnóstico ajuda a gente a entender que não está louca, que não é imaginação. Você começa a entender muita coisa do que o seu corpo está falando”, afirma. Para ela, o acesso à informação é fundamental para que outras mulheres não precisem conviver durante anos com sintomas sem explicação.
Tratamento requer atenção
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a endometriose atinge aproximadamente 190 milhões de mulheres em idade reprodutiva, o equivalente a 10% dessa população mundial. No Brasil, estimativas divulgadas pelo Ministério da Saúde apontam cerca de 8 milhões de brasileiras com a doença. Outro dado evidencia a dificuldade de reconhecimento da condição: o intervalo médio entre o aparecimento dos sintomas e o diagnóstico pode variar de quatro a 12 anos.
Para a médica ginecologista e obstetra Narayana Sant’Ana, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, parte dessa demora está relacionada à naturalização do sofrimento feminino. “Durante gerações, mulheres ouviram que sentir cólicas intensas era normal, que a menstruação necessariamente deveria ser dolorosa e que precisavam aprender a conviver com esse desconforto”, explica.
A especialista esclarece que a endometriose ocorre quando um tecido semelhante ao que reveste internamente o útero cresce fora da cavidade uterina, podendo atingir ovários, intestino e bexiga. O diagnóstico começa pela avaliação dos sintomas e pode envolver ultrassonografia transvaginal especializada e ressonância magnética. Entretanto, exames sem alterações não descartam a doença, especialmente quando existem lesões superficiais.
Embora não tenha cura definitiva, a endometriose pode ser controlada com tratamentos hormonais, medicamentos para dor e, em situações específicas, cirurgia. “É fundamental destacar que nem toda paciente com endometriose precisa ser operada. A maioria evolui muito bem com o tratamento clínico”, ressalta Narayana, destacando a importância de considerar as particularidades e os objetivos reprodutivos de cada mulher.
O machismo é um empecilho
Para além das limitações físicas, a endometriose também expõe uma questão histórica: a maneira como a sociedade interpreta a dor das mulheres. Narayana reconhece que, apesar dos avanços científicos, ainda existem desigualdades na valorização das queixas femininas, o que pode contribuir para atrasos no diagnóstico e no tratamento. “O machismo estrutural nem sempre se manifesta por atitudes explicitamente hostis às mulheres. Muitas vezes, aparece de maneira mais sutil, quando suas experiências são sistematicamente minimizadas ou consideradas menos relevantes”, observa.
Para a médica, ampliar o acesso à informação e qualificar a escuta profissional são medidas fundamentais. “Uma sociedade que ensina mulheres a suportar a dor em silêncio também contribui para que muitas doenças permaneçam invisíveis. E talvez uma das mudanças mais importantes que precisamos promover seja justamente esta: deixar de perguntar às mulheres quanto sofrimento elas conseguem suportar e começar a investigar por que estão sofrendo.”