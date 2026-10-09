Como parte desse planejamento, foi criado um Comitê de Governança para acompanhar a evolução do projeto e coordenar as ações necessárias ao longo das próximas etapas. O grupo reúne representantes das diferentes áreas envolvidas e terá ainda o papel de fortalecer a articulação técnica de Jundiaí com o Governo do Estado e os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), além de ampliar a participação da sociedade civil nas discussões.

A chegada do Trem Intercidades e do Trem Intermetropolitano (TIC-TIM) a Jundiaí deverá promover uma nova dinâmica de mobilidade e desenvolvimento no município. Diante desse cenário, a prefeitura tem planejado os impactos, desafios e oportunidades relacionados à futura conexão ferroviária, considerando áreas como mobilidade, desenvolvimento urbano, infraestrutura, meio ambiente e serviços públicos.

O encontro também teve como foco o planejamento integrado e a definição de estratégias para que Jundiaí esteja preparada para os efeitos do projeto sobre a mobilidade, o desenvolvimento urbano, a organização do território, a economia e a qualidade de vida da população.

“Jundiaí tem uma posição estratégica nesse eixo entre São Paulo e Campinas e, por isso, precisamos atuar de forma antecipada e integrada. A RMJ tem um papel fundamental para construir uma visão regional, articulando os municípios e o Estado para que essa transformação aconteça de maneira planejada, sustentável e com benefícios para toda a região. O TIC-TIM vai aproximar pessoas, empregos e oportunidades. Vai melhorar a conexão de Jundiaí com São Paulo e Campinas e poderá fortalecer ainda mais a posição estratégica da nossa região. Mas, ao mesmo tempo, uma infraestrutura dessa dimensão traz desafios que precisam ser enfrentados antes que eles aconteçam”, destacou o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente SMPUMA, Marco Antônio Bedin.

O subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto, destacou que a participação de diferentes setores desde o início das discussões é fundamental para garantir que os investimentos e as transformações provocadas pelo TIC-TIM sejam compreendidos e planejados de forma conjunta. “Jundiaí sempre foi protagonista de um sistema participativo em que todo mundo consiga entender os investimentos, o impacto das obras, o impacto da operação e a geração de oportunidades que vão promover a equidade e gerar equilíbrio para a cidade. Jundiaí foi o primeiro município que trouxe a sociedade civil já para esta dinâmica. Nós vamos incorporar isso e levar para as outras cidades. Portanto, já trazemos uma boa prática de Jundiaí”, afirmou.