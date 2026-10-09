Com o objetivo de ampliar o acesso à informação, compartilhar conhecimentos e fortalecer a rede de apoio às famílias atípicas, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, por meio do Clube de Mães Atípicas, recebe uma das referências nacionais na área do autismo, Lucelmo Lacerda, para ministrar a palestra “Cotidiano e Autismo: Estratégias baseadas em Evidências para Famílias Atípicas”.

O encontro será no dia 14 de outubro, às 18h, no auditório do Fundo Social, exclusivo para mães e pais atípicos. A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo Clube de Mães Atípicas, que busca promover o acolhimento, a escuta e a troca de experiências entre famílias que vivenciam desafios e aprendizados semelhantes no dia a dia.

“Essa palestra é mais uma oportunidade de estarmos perto das famílias, ouvindo suas necessidades e oferecendo um espaço de acolhimento e troca. Queremos que as mães e os pais se sintam amparados, tenham acesso a informações de qualidade e percebam que não estão sozinhos nessa caminhada”, afirma a diretora do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, Cássia Carpi.

Conhecimento e estratégias para o cotidiano