09 de outubro de 2026
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FAMÍLIAS ATÍPICAS

Fundo Social promove palestra sobre autismo com Lucelmo Lacerda

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O pesquisador é uma das referências nacionais na área do autismo e vai ministrar a palestra 'Cotidiano e Autismo: Estratégias baseadas em Evidências para Famílias Atípicas'
O pesquisador é uma das referências nacionais na área do autismo e vai ministrar a palestra 'Cotidiano e Autismo: Estratégias baseadas em Evidências para Famílias Atípicas'

Com o objetivo de ampliar o acesso à informação, compartilhar conhecimentos e fortalecer a rede de apoio às famílias atípicas, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, por meio do Clube de Mães Atípicas, recebe uma das referências nacionais na área do autismo, Lucelmo Lacerda, para ministrar a palestra “Cotidiano e Autismo: Estratégias baseadas em Evidências para Famílias Atípicas”.

O encontro será no dia 14 de outubro, às 18h, no auditório do Fundo Social, exclusivo para mães e pais atípicos. A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo Clube de Mães Atípicas, que busca promover o acolhimento, a escuta e a troca de experiências entre famílias que vivenciam desafios e aprendizados semelhantes no dia a dia.

“Essa palestra é mais uma oportunidade de estarmos perto das famílias, ouvindo suas necessidades e oferecendo um espaço de acolhimento e troca. Queremos que as mães e os pais se sintam amparados, tenham acesso a informações de qualidade e percebam que não estão sozinhos nessa caminhada”, afirma a diretora do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, Cássia Carpi.

Conhecimento e estratégias para o cotidiano

Lucelmo Lacerda é pesquisador na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill – UNC, professor e doutor em Educação pela PUC-SP, com pós-doutorado em Psicologia na UFSCar. Além disso, é autor dos livros “Transtorno do Espectro Autista: uma brevíssima introdução” e “Crítica à Pseudociência em Educação Especial”. Seu campo de pesquisa é em Práticas Baseadas em Evidências aplicadas a pessoas autistas, com ênfase em Educação Especial Inclusiva e Análise do Comportamento Aplicada – ABA.

Para as famílias atípicas que tiverem interesse em se inscrever, basta entrar em contato pelo Whatsapp (11) 4589-6330. As vagas são limitadas.

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