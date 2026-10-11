Nos últimos anos, o Brasil vem vivendo uma “febre” relacionada às canetas emagrecedoras, medicamentos cujos princípios ativos são a semaglutida (Ozempic e Wegovy), tirzepatida (Mounjaro) e liraglutida (Saxenda). Mesmo com a popularização deste tipo de tratamento para a obesidade, o custo é elevado, o que faz com que avance de forma desigual na sociedade. Por conta disso, mesmo com essa “febre”, a obesidade não para de avançar em Jundiaí. O percentual da população com obesidade mais do que dobrou desde 2008.

Neste domingo (11) acontece uma campanha brasileira de conscientização sobre a morbidade, o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. A doença crônica pode levar a situações de risco, como problemas cardiovasculares e respiratórios, diabetes, cânceres e também pode afetar a saúde mental.

De acordo com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), desenvolvido pelo Ministério da Saúde com coleta de dados da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS), mais da metade da população jundiaiense atualmente é obesa.