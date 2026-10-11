Nos últimos anos, o Brasil vem vivendo uma “febre” relacionada às canetas emagrecedoras, medicamentos cujos princípios ativos são a semaglutida (Ozempic e Wegovy), tirzepatida (Mounjaro) e liraglutida (Saxenda). Mesmo com a popularização deste tipo de tratamento para a obesidade, o custo é elevado, o que faz com que avance de forma desigual na sociedade. Por conta disso, mesmo com essa “febre”, a obesidade não para de avançar em Jundiaí. O percentual da população com obesidade mais do que dobrou desde 2008.
Neste domingo (11) acontece uma campanha brasileira de conscientização sobre a morbidade, o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. A doença crônica pode levar a situações de risco, como problemas cardiovasculares e respiratórios, diabetes, cânceres e também pode afetar a saúde mental.
De acordo com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), desenvolvido pelo Ministério da Saúde com coleta de dados da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS), mais da metade da população jundiaiense atualmente é obesa.
LEIA MAIS:
A série histórica do levantamento foi iniciada em 2008. Naquele ano, 23,45% da população era obesa e 40,34% tinha peso adequado, além de 33,39% com sobrepeso e 2,81% com baixo peso. Neste ano, porém, os números mostram uma mudança profunda: 52,44% da população do município tem obesidade, 28,12% tem sobrepeso, 18,19% tem peso adequado e 1,25% tem baixo peso.
Isso mostra que a obesidade virou a categoria predominante entre as faixas de índice de massa corporal (IMC) da população jundiaiense. Mas a mudança ocorreu com o passar dos anos. Em 2008, 2,81% da população de Jundiaí tinha baixo peso, 40,34% tinha peso adequado, 33,39% tinha sobrepeso e 23,45% tinha obesidade (grau I: 15.4%; grau II: 5.14%; grau III: 2.91%).
No ano de 2015, uma mudança já era notada. 2,29% das pessoas observadas pelo Sisvan tinham baixo peso, 30,9% tinham peso adequado, 33,46% tinham sobrepeso e 33,34% tinham obesidade (grau I: 18,84%; grau II: 9,5%; grau III: 5%). Nesse momento, o percentual de pessoas com peso adequado diminuiu, o de sobrepeso manteve estabilidade e a obesidade aumentava.
Já nos últimos anos, considerando o período de 2022 a 2026, é possível ver que não só a obesidade aumentou como aumentou também os graus II e III, também chamadas de obesidade severa e obesidade mórbida.
Veja abaixo:
O risco à saúde
O IMC é medido na relação entre peso e altura (IMC=peso/altura², sendo kg/m²). Quando o resultado fica inferior a 18,50, a pessoa tem baixo peso. De 18,50 a 24,99, peso adequado. Entre 25 e 29,99, o alerta começa, com indicativo de sobrepeso. Em relação à obesidade, o grau I, que representa risco elevado de comorbidades, está na faixa de 30 a 34,99. O grau II, de risco muito elevado, fica entre 35 e 39,99. Quando o IMC fica igual ou maior que 40, no grau III, o risco de comorbidades é muitíssimo elevado.
Segundo o Ministério da Saúde, com base em diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é de origem multifatorial que engloba diferentes dimensões: biológica, social, cultural, comportamental, de saúde pública e política. O desenvolvimento da obesidade decorre de interações entre o perfil genético de maior risco, fatores sociais e ambientais, por exemplo, inatividade física, consumo excessivo de calorias e de alimentos ultraprocessados, sono insuficiente, disruptores endócrinos, ambiente intrauterino, uso de medicamentos obesogênicos e status socioeconômico, dentre outros. Fatores genéticos, hormonais e relacionados ao ambiente em que estamos inseridos são exemplos de fatores que não estão sob nosso controle, o que faz ser um desafio perder peso para pessoas que vivem com excesso.
A Pesquisa Nacional de Saúde de 2020 (PNS, 2020) mostra que mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso (60,3%, o que representa 96 milhões de pessoas), com prevalência maior no público feminino (62,6%) do que no masculino (57,5%). Já a condição de obesidade atinge 25,9% da população, alcançando 41,2 milhões de adultos.
A obesidade está relacionada ao aumento do risco para outras doenças como as do coração, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doença do fígado e diversos tipos de câncer (como o de cólon, de reto e de mama), problemas renais, asma, agravamento da covid, dores nas articulações, entre outras, reduzindo a qualidade e a expectativa de vida. E, embora hoje as chamadas "canetas emagrecedoras" sejam vistas como "remédio para a obesidade", a prevenção e o cuidado para a condição passam por atendimento multidisciplinar.