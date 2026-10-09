A Câmara de Jundiaí deu mais um passo para colocar em andamento o concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas no Legislativo. A Fundação Vunesp foi contratada para organizar o certame, que terá oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. O contrato foi assinado em 2 de outubro e tem vigência de 240 dias. A contratação foi homologada e publicada na Imprensa Oficial. Agora, a Câmara trabalha na elaboração do edital, que definirá cargos, número de vagas, inscrições e demais regras. Ainda não há data para a publicação.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, participa nesta sexta-feira (9), em Jarinu, do lançamento de um pacote de investimentos para universalizar os serviços de água e esgoto no município. O programa prevê R$ 469 milhões em investimentos entre 2024 e 2029. Segundo a Semil, mais de R$ 220 milhões serão aplicados na primeira fase, com obras de ampliação das redes de água e esgoto, novas ligações, adutoras, reservatórios e estações elevatórias. As intervenções fazem parte da estratégia do Estado para ampliar o atendimento e melhorar a infraestrutura de saneamento em Jarinu.

Nem terminou 2026, e 2028 já começou

Mal terminou a eleição de 2026 e, nos bastidores da política, já tem gente fazendo conta para 2028. Em Jundiaí, a conversa agora mistura resultado das urnas, possíveis mudanças de mandato, sucessões e, claro, nomes que já começam a colocar o pé na estrada de olho na Prefeitura e na Câmara. Os comentários que circulam são de que alguns podem não chegar ao fim do atual mandato. Outros, segundo as apostas de bastidores, podem enfrentar dificuldades para renovar a cadeira em 2028 depois do desempenho eleitoral deste ano. Por enquanto, tudo é conversa — e política, como se sabe, também é feita de muita especulação. Ao mesmo tempo, há quem já esteja colocando o nome à disposição para a próxima eleição municipal. Outros preferem observar o cenário e procurar onde estarão as melhores condições para disputar. Partidos também começam a mexer suas peças, porque ninguém quer ser pego de surpresa quando a eleição bater à porta. A verdade é que, para quem vive de política, eleição não acontece só a cada dois ou quatro anos. Terminada uma, começa a próxima. Em Jundiaí, 2028 já começou a ser disputada nos bastidores.

Câmara de Itatiba amplia pressão sobre a Sabesp