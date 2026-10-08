O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de alguns serviços públicos municipais em Jundiaí. A suspensão das atividades inclui setores administrativos, unidades de saúde e equipamentos culturais. Por outro lado, serviços essenciais, como coleta de lixo, segurança pública e atendimentos de emergência, serão mantidos.
A data também marca o Dia das Crianças, e uma das principais atrações será a programação especial no Parque do Trabalhador, conhecido como Parque Corrupira. A partir das 9h, o espaço receberá atividades gratuitas para toda a família, com atrações culturais, brinquedos, opções gastronômicas, atividades esportivas e outras ações recreativas.
Atendimento administrativo e saúde
Os setores administrativos da Prefeitura, incluindo o Paço Municipal, secretarias externas, Procon, Espaço Jundiaí Empreendedora e Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), não terão expediente na segunda-feira. O atendimento será retomado na terça-feira (13), em horário normal.
Na área da saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Clínicas da Família, ambulatórios, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Academia de Saúde, Farmácia de Alto Custo, CECO e CAPS 2 e Infantojuvenil permanecerão fechados durante o feriado, com retorno na terça-feira.
O CAPS AD e o CAPS 3 continuarão funcionando 24 horas, exclusivamente para acolhidos.
As unidades de pronto atendimento terão funcionamento mantido. Os PAs da Ponte São João e do Retiro atenderão das 7h às 18h. Já o PA Hortolândia, o PA Central e a UPA Vetor Oeste funcionarão 24 horas. O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário também manterão os atendimentos normalmente.
Transporte público terá programação de domingo
Os ônibus municipais seguirão os horários de domingo no dia 12 de outubro, com reforço nas linhas que atendem os parques da cidade.
A linha 310, que conecta o Terminal Vila Arens ao Mundo das Crianças e ao Parque da Cidade, terá viagens extras. Já a linha 312, entre o Terminal Cecap e o Parque Corrupira, funcionará como reforço da linha 568, exclusivamente durante o feriado.
Os horários completos podem ser consultados no site do SITU Jundiaí e nos informes disponíveis nos terminais.
Parques, cultura e centros esportivos
Os parques municipais funcionarão normalmente, respeitando os horários habituais de cada unidade.
O Parque da Cidade estará aberto das 6h30 às 18h, com entrada permitida até as 17h. O Mundo das Crianças funcionará das 7h às 17h, com entrada permitida até as 16h.
Os centros esportivos municipais também estarão abertos nos dias 10, 11 e 12 de outubro, das 8h às 18h, com exceções. O CECE Dr. Nicolino de Lucca (Bolão) funcionará das 6h às 19h no sábado (10) e das 6h às 18h nos dias 11 e 12. Já o CECE José Brenna (Sororoca) abrirá das 8h às 20h durante os três dias.
Os equipamentos culturais estarão fechados na segunda-feira (12). No sábado (10) e no domingo (11), a programação cultural seguirá normalmente.
As feiras livres e os varejões municipais também manterão a programação habitual.
Serviços essenciais serão mantidos
Na área de assistência social, o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) continuará realizando buscas ativas e atendendo chamados 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.
A coleta de lixo orgânico, reciclável e o serviço Cata-Treco funcionarão normalmente, conforme o cronograma regular.
A sede administrativa e os postos de atendimento da DAE Jundiaí não terão expediente na segunda-feira. Em situações de emergência, a população poderá entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 0133 155, que funciona 24 horas.
A Guarda Municipal manterá o patrulhamento e o atendimento à população durante todo o feriado. Os contatos de emergência são 153 e (11) 4492-9060. Também é possível solicitar atendimento pelo aplicativo 153 Jundiaí.
A Defesa Civil seguirá em funcionamento, com atendimento pelos telefones 199 e (11) 4589-0199.
Cemitérios e serviço funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecerão abertos das 7h às 17h para visitas e sepultamentos. O Velório Municipal Adamastor Fernandes manterá atendimento 24 horas.
A alteração no funcionamento dos serviços municipais segue o Decreto Municipal nº 35.682, de 6 de novembro de 2025. A orientação é que os moradores consultem os canais oficiais da Prefeitura antes de se deslocarem aos equipamentos públicos.