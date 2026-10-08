O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de alguns serviços públicos municipais em Jundiaí. A suspensão das atividades inclui setores administrativos, unidades de saúde e equipamentos culturais. Por outro lado, serviços essenciais, como coleta de lixo, segurança pública e atendimentos de emergência, serão mantidos.

A data também marca o Dia das Crianças, e uma das principais atrações será a programação especial no Parque do Trabalhador, conhecido como Parque Corrupira. A partir das 9h, o espaço receberá atividades gratuitas para toda a família, com atrações culturais, brinquedos, opções gastronômicas, atividades esportivas e outras ações recreativas.

Atendimento administrativo e saúde

Os setores administrativos da Prefeitura, incluindo o Paço Municipal, secretarias externas, Procon, Espaço Jundiaí Empreendedora e Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), não terão expediente na segunda-feira. O atendimento será retomado na terça-feira (13), em horário normal.