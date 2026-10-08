O fim de semana prolongado pelo feriado de 12 de outubro deverá ser marcado por tempo instável em Jundiaí. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva principalmente durante as tardes e noites, com aumento da instabilidade ao longo dos próximos dias.

O feriado de 12 de outubro também marca o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças, período em que muitas famílias costumam aproveitar para realizar atividades ao ar livre.

De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a combinação entre calor, umidade e a atuação de sistemas meteorológicos deve favorecer a formação de áreas de instabilidade em diferentes pontos do estado. Há possibilidade de temporais isolados, com raios e rajadas de vento.

Sexta-feira (9)