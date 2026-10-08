08 de outubro de 2026
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FERIADO PROLONGADO

Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas e temporais

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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O fim de semana prolongado pelo feriado de 12 de outubro deverá ser marcado por tempo instável em Jundiaí
O fim de semana prolongado pelo feriado de 12 de outubro deverá ser marcado por tempo instável em Jundiaí

O fim de semana prolongado pelo feriado de 12 de outubro deverá ser marcado por tempo instável em Jundiaí. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva principalmente durante as tardes e noites, com aumento da instabilidade ao longo dos próximos dias.

O feriado de 12 de outubro também marca o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças, período em que muitas famílias costumam aproveitar para realizar atividades ao ar livre.

De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a combinação entre calor, umidade e a atuação de sistemas meteorológicos deve favorecer a formação de áreas de instabilidade em diferentes pontos do estado. Há possibilidade de temporais isolados, com raios e rajadas de vento.

Sexta-feira (9)

Nesta sexta-feira, a previsão indica períodos de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

As temperaturas devem ficar entre 19°C e 33°C.

Sábado (10)

O sábado começa com sol entre muitas nuvens e sensação de abafamento. Durante a tarde, o calor e a alta umidade devem favorecer a formação de pancadas de chuva isoladas.

As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de chuva também durante a noite.

Domingo (11)

No domingo, a instabilidade aumenta. O dia deve ter períodos de sol entre muitas nuvens, mas as condições para pancadas de chuva e trovoadas aumentam durante a tarde e a noite.

Em alguns pontos, a chuva pode ser acompanhada de raios e rajadas de vento.

Segunda-feira (12)

No feriado de 12 de outubro, a previsão aponta continuidade do tempo instável em Jundiaí, com possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade.

Também são esperados raios e rajadas de vento.

Com a possibilidade de acumulados de chuva ao longo do fim de semana, a Defesa Civil de Jundiaí orienta a população a acompanhar os alertas emitidos pelos órgãos oficiais e redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos e outros transtornos provocados pelas chuvas.

Em caso de emergência

  • Defesa Civil: 199
  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060
  • Aplicativo: 153 Jundiaí
  • Polícia Militar: 190
  • SAMU: 192

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