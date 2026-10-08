O fim de semana prolongado pelo feriado de 12 de outubro deverá ser marcado por tempo instável em Jundiaí. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva principalmente durante as tardes e noites, com aumento da instabilidade ao longo dos próximos dias.
O feriado de 12 de outubro também marca o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças, período em que muitas famílias costumam aproveitar para realizar atividades ao ar livre.
De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a combinação entre calor, umidade e a atuação de sistemas meteorológicos deve favorecer a formação de áreas de instabilidade em diferentes pontos do estado. Há possibilidade de temporais isolados, com raios e rajadas de vento.
Sexta-feira (9)
Nesta sexta-feira, a previsão indica períodos de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite.
As temperaturas devem ficar entre 19°C e 33°C.
Sábado (10)
O sábado começa com sol entre muitas nuvens e sensação de abafamento. Durante a tarde, o calor e a alta umidade devem favorecer a formação de pancadas de chuva isoladas.
As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de chuva também durante a noite.
Domingo (11)
No domingo, a instabilidade aumenta. O dia deve ter períodos de sol entre muitas nuvens, mas as condições para pancadas de chuva e trovoadas aumentam durante a tarde e a noite.
Em alguns pontos, a chuva pode ser acompanhada de raios e rajadas de vento.
Segunda-feira (12)
No feriado de 12 de outubro, a previsão aponta continuidade do tempo instável em Jundiaí, com possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade.
Também são esperados raios e rajadas de vento.
Com a possibilidade de acumulados de chuva ao longo do fim de semana, a Defesa Civil de Jundiaí orienta a população a acompanhar os alertas emitidos pelos órgãos oficiais e redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos e outros transtornos provocados pelas chuvas.
Em caso de emergência
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
- Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060
- Aplicativo: 153 Jundiaí
- Polícia Militar: 190
- SAMU: 192