O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12), vai movimentar diferentes comunidades católicas de Jundiaí com missas, procissões e celebrações. A data, que há anos faz parte do calendário religioso do município e reúne milhares de fiéis, terá como principal programação o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, na Vila Rami, que encerra a 65ª Novena e Festa da Padroeira com celebrações durante todo o dia, procissão e festa social.
Para Luana Abrantes, a devoção à padroeira está ligada principalmente ao acolhimento nos momentos difíceis. “Nossa Senhora Aparecida representa, para mim, o amor de Mãe. É aquela presença que acolhe, abraça e cuida, principalmente nos momentos em que me sinto fraca, insegura e cheia de dúvidas. Quando o coração está angustiado ou quando preciso encontrar forças para continuar, recorro a Ela”, conta.
A relação ganhou um significado especial durante o Caminho da Fé, em direção a Aparecida. “Foram dias de caminhada, cansaço, silêncio, oração, superação e entrega. Percebi que não era apenas o meu corpo que estava caminhando, era também o meu coração. Cada passo foi uma oportunidade de colocar diante de Nossa Senhora meus sonhos, minhas preocupações e tudo aquilo que eu carregava dentro de mim”, relata.
Programação
No Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Rami, as missas serão às 7h, 9h, 11h, 14h30 e 16h30. A última será a Missa Solene e, logo depois, haverá a procissão de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do bairro. A festa social será realizada das 11h às 22h. O Santuário fica na Rua Cica, 1.862.
Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Novo Horizonte, haverá Santo Terço às 9h e missa às 9h30, celebrada pelo padre Júnior. Às 16h30, será realizado outro terço, seguido de missa às 17h, celebrada por Dom Arnaldo. Depois, haverá procissão luminosa pelas ruas do bairro e coroação de Nossa Senhora.
Na Paróquia São João Bosco, uma carreata sairá às 8h da matriz em direção à Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Fazenda Ermida. Às 9h, haverá missa com bênção especial para as crianças.
Na Paróquia São João Batista, na Ponte São João, a celebração será realizada na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida, com Missa Solene às 9h. O endereço é Rua Joaquim Murtinho, 53.
Já na Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro, serão celebradas missas às 7h, 12h e 18h30.
lfegernda
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Missas e procissões acontecem ao longo do dia