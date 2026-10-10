O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12), vai movimentar diferentes comunidades católicas de Jundiaí com missas, procissões e celebrações. A data, que há anos faz parte do calendário religioso do município e reúne milhares de fiéis, terá como principal programação o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, na Vila Rami, que encerra a 65ª Novena e Festa da Padroeira com celebrações durante todo o dia, procissão e festa social.

Para Luana Abrantes, a devoção à padroeira está ligada principalmente ao acolhimento nos momentos difíceis. “Nossa Senhora Aparecida representa, para mim, o amor de Mãe. É aquela presença que acolhe, abraça e cuida, principalmente nos momentos em que me sinto fraca, insegura e cheia de dúvidas. Quando o coração está angustiado ou quando preciso encontrar forças para continuar, recorro a Ela”, conta.



