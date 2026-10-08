08 de outubro de 2026
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TEMA BRINCADEIRAS

CDL e Sincomercio premiam vencedoras do Concurso de Desenho

Por Redação | CDL Jundiaí e Sincomercio
| Tempo de leitura: 1 min
CDL Jundiaí e Sincomercio
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CDL Jundiaí e Sincomercio
Entre os desenhos avaliados, Valentina de Almeida conquistou o primeiro lugar, enquanto Anny Rebeca Delgado ficou com a segunda colocação
Entre os desenhos avaliados, Valentina de Almeida conquistou o primeiro lugar, enquanto Anny Rebeca Delgado ficou com a segunda colocação

A CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio Jundiaí e Região, realizou nesta quarta-feira (8) a entrega da premiação do Concurso de Desenho, que neste ano teve como tema “Brincadeiras”. A iniciativa reuniu escolas, famílias e empresas em uma proposta voltada ao incentivo à criatividade e à valorização dos momentos de convivência familiar.

A ação convidou as crianças a colocarem a imaginação no papel e representarem, por meio dos desenhos, suas brincadeiras e experiências de convivência. 

O resultado foi marcado pela diversidade e criatividade dos trabalhos recebidos. Entre os desenhos avaliados, Valentina de Almeida conquistou o primeiro lugar, enquanto Anny Rebeca Delgado ficou com a segunda colocação.

Para Edison Maltoni, presidente da CDL Jundiaí e do Sincomercio Jundiaí e Região, o concurso reforça a importância de incentivar a criatividade das crianças e valorizar a convivência familiar.

“Estamos muito felizes com o resultado. Gostamos muito dos desenhos, um mais lindo que o outro. É muito bacana ver a criatividade das crianças e poder incentivar momentos de brincadeira e convivência em família”, afirmou.

A CDL Jundiaí o parabenizam todas as crianças que participaram do concurso e contribuíram para tornar a iniciativa ainda mais especial.

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