A CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio Jundiaí e Região, realizou nesta quarta-feira (8) a entrega da premiação do Concurso de Desenho, que neste ano teve como tema “Brincadeiras”. A iniciativa reuniu escolas, famílias e empresas em uma proposta voltada ao incentivo à criatividade e à valorização dos momentos de convivência familiar.
A ação convidou as crianças a colocarem a imaginação no papel e representarem, por meio dos desenhos, suas brincadeiras e experiências de convivência.
O resultado foi marcado pela diversidade e criatividade dos trabalhos recebidos. Entre os desenhos avaliados, Valentina de Almeida conquistou o primeiro lugar, enquanto Anny Rebeca Delgado ficou com a segunda colocação.
Para Edison Maltoni, presidente da CDL Jundiaí e do Sincomercio Jundiaí e Região, o concurso reforça a importância de incentivar a criatividade das crianças e valorizar a convivência familiar.
“Estamos muito felizes com o resultado. Gostamos muito dos desenhos, um mais lindo que o outro. É muito bacana ver a criatividade das crianças e poder incentivar momentos de brincadeira e convivência em família”, afirmou.
A CDL Jundiaí o parabenizam todas as crianças que participaram do concurso e contribuíram para tornar a iniciativa ainda mais especial.