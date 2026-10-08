A CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio Jundiaí e Região, realizou nesta quarta-feira (8) a entrega da premiação do Concurso de Desenho, que neste ano teve como tema “Brincadeiras”. A iniciativa reuniu escolas, famílias e empresas em uma proposta voltada ao incentivo à criatividade e à valorização dos momentos de convivência familiar.

A ação convidou as crianças a colocarem a imaginação no papel e representarem, por meio dos desenhos, suas brincadeiras e experiências de convivência.

O resultado foi marcado pela diversidade e criatividade dos trabalhos recebidos. Entre os desenhos avaliados, Valentina de Almeida conquistou o primeiro lugar, enquanto Anny Rebeca Delgado ficou com a segunda colocação.