Profissionais da rede municipal de ensino de Jundiaí iniciaram uma pós-graduação em Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecida pela Prefeitura, por meio da Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

A formação é realizada pela Faculdade Líbano e integra as ações do programa Escola da Gente, iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas de inclusão e à qualificação dos profissionais que atuam diariamente nas escolas municipais.

A proposta parte do princípio de que a construção de uma educação mais inclusiva também depende da preparação das equipes para acolher e atender estudantes com diferentes necessidades. Com a especialização, os profissionais ampliam seus conhecimentos sobre o Transtorno do Espectro Autista e podem aplicar os aprendizados no cotidiano escolar.