Profissionais da rede municipal de ensino de Jundiaí iniciaram uma pós-graduação em Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecida pela Prefeitura, por meio da Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).
A formação é realizada pela Faculdade Líbano e integra as ações do programa Escola da Gente, iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas de inclusão e à qualificação dos profissionais que atuam diariamente nas escolas municipais.
A proposta parte do princípio de que a construção de uma educação mais inclusiva também depende da preparação das equipes para acolher e atender estudantes com diferentes necessidades. Com a especialização, os profissionais ampliam seus conhecimentos sobre o Transtorno do Espectro Autista e podem aplicar os aprendizados no cotidiano escolar.
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas pelo Município na área de inclusão. Entre elas está o Programa Girassóis, que reúne iniciativas nas áreas de Saúde, Educação e Lazer.
Na Educação, o programa conta com as Salas Girassóis, espaços destinados ao acolhimento e atendimento de estudantes com TEA e outras necessidades específicas. A estrutura busca ampliar o suporte oferecido aos alunos e também às suas famílias.
A formação dos profissionais integra, dessa forma, as estratégias adotadas pela rede municipal para ampliar o atendimento especializado e fortalecer uma educação que considere as necessidades individuais dos estudantes.
Com a pós-graduação, a Prefeitura busca investir na qualificação das equipes e no aprimoramento das práticas desenvolvidas nas escolas, contribuindo para um ambiente escolar mais preparado para receber e acompanhar estudantes com TEA.