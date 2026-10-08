Gastronomia de rua, doces, pães artesanais, bebidas, produtos frescos e peças de artesanato são algumas das opções que esperam pelo público neste sábado (10), durante mais uma edição do Sabores da Gente. Realizado pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), o evento acontece das 10h às 16h, na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), com entrada gratuita.

Entre as opções gastronômicas estarão caldo de cana, cerveja artesanal, doces, mandioca e derivados, verduras e legumes minimamente processados, lanches e diferentes tipos de salgados, incluindo pastéis e batatas. A variedade permite que o público encontre opções para diferentes gostos ao longo do dia.

O evento também contará com expositores de artesanato e economia criativa, com produtos como plantas e artigos para decoração, pães artesanais, comedouros, peças de ateliê, lembranças, pedrarias, sabonetes artesanais e outros produtos feitos à mão.