Por meio do projeto "Transforma, São Camilo", da Prefeitura de Jundiaí, vias e espaços públicos nos bairros São Camilo e Jardim Tarumã passarão por requalificação. O objetivo é tornar calçadas mais seguras, travessias adequadas e criar novos espaços de convivência. Com foco na acessibilidade e na segurança e circulação de pedestres, especialmente no entorno de escolas e equipamentos públicos, a intervenção abrange uma área total de 9.385,60 m².
O projeto contempla trechos da rua Idalina Gonçalves Dias, rua Distrito Federal, parte da rua Bahia e parte da rua Rio de Janeiro, beneficiando diretamente alunos, famílias e moradores que utilizam diariamente equipamentos como as Emebs Deodato Janski, Ruth Carturan Wiermann e Reynaldo de Montalvão Basile, além da E.E. Prof. João Batista Curado, da UBS Tarumã e do Cras Nordeste.
Entre os serviços previstos estão a construção de novos passeios acessíveis, adequação de travessias de pedestres, pavimentação, instalação de piso tátil, reforço na drenagem pluvial e implantação de sinalização viária. O projeto inclui ainda a criação de duas mini praças, uma em frente à Emeb Deodato Janski e outra próxima às Emebs Reynaldo de Montalvão Basile e Ruth Carturan Wiermann, além da instalação de bancos, lixeiras, cobertura em pontos de ônibus, áreas verdes e o plantio de 47 árvores. Antes do início das intervenções de cada trecho da obra, a prefeitura promoverá reuniões e atendimentos técnicos com moradores e comerciantes que terão calçadas reformadas em frente aos seus imóveis.
O prefeito Gustavo Martinelli destaca que a iniciativa reforça o compromisso com a qualidade de vida da população. “Estamos investindo em melhorias que impactam diretamente o dia a dia das pessoas, especialmente no entorno das escolas, garantindo mais segurança e acessibilidade para todos.”
A proposta foi desenvolvida pelas equipes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), com base nos conceitos de Sistemas Seguros e Visão Zero, voltados à redução de acidentes e à preservação da vida no trânsito.
O secretário da SMPUMA, Marco Antonio Bedin, destaca que a obra atende a demandas antigas da população. “Vamos qualificar o deslocamento diário, com calçadas acessíveis, travessias seguras e novos espaços de convivência.” Já a secretária da SMMT, Ana Paula de Almeida, ressalta o alinhamento com outras ações no município. “Também seguimos com melhorias em áreas escolares e medidas para tornar o trânsito mais seguro para pedestres.”
A proposta teve origem a partir de uma escuta com alunos da Emeb Deodato Janski, no Jardim Tarumã, que contribuiu para a definição dos percursos mais utilizados pelas crianças até a escola. Desde então, estudantes participaram de atividades como a elaboração de maquetes do trajeto, colaborando com o desenvolvimento do projeto.
A obra será financiada pelo Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, e pelo CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina.