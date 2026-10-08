O projeto contempla trechos da rua Idalina Gonçalves Dias, rua Distrito Federal, parte da rua Bahia e parte da rua Rio de Janeiro, beneficiando diretamente alunos, famílias e moradores que utilizam diariamente equipamentos como as Emebs Deodato Janski, Ruth Carturan Wiermann e Reynaldo de Montalvão Basile, além da E.E. Prof. João Batista Curado, da UBS Tarumã e do Cras Nordeste.

Por meio do projeto "Transforma, São Camilo", da Prefeitura de Jundiaí, vias e espaços públicos nos bairros São Camilo e Jardim Tarumã passarão por requalificação. O objetivo é tornar calçadas mais seguras, travessias adequadas e criar novos espaços de convivência. Com foco na acessibilidade e na segurança e circulação de pedestres, especialmente no entorno de escolas e equipamentos públicos, a intervenção abrange uma área total de 9.385,60 m².

Entre os serviços previstos estão a construção de novos passeios acessíveis, adequação de travessias de pedestres, pavimentação, instalação de piso tátil, reforço na drenagem pluvial e implantação de sinalização viária. O projeto inclui ainda a criação de duas mini praças, uma em frente à Emeb Deodato Janski e outra próxima às Emebs Reynaldo de Montalvão Basile e Ruth Carturan Wiermann, além da instalação de bancos, lixeiras, cobertura em pontos de ônibus, áreas verdes e o plantio de 47 árvores. Antes do início das intervenções de cada trecho da obra, a prefeitura promoverá reuniões e atendimentos técnicos com moradores e comerciantes que terão calçadas reformadas em frente aos seus imóveis.

O prefeito Gustavo Martinelli destaca que a iniciativa reforça o compromisso com a qualidade de vida da população. “Estamos investindo em melhorias que impactam diretamente o dia a dia das pessoas, especialmente no entorno das escolas, garantindo mais segurança e acessibilidade para todos.”

A proposta foi desenvolvida pelas equipes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), com base nos conceitos de Sistemas Seguros e Visão Zero, voltados à redução de acidentes e à preservação da vida no trânsito.