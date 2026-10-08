O fim de semana e o feriado da Padroeira do Brasil terão programação especial em Jundiaí. De 10 a 12 de outubro, o Estádio Dr. Jayme Cintra, do Paulista FC, recebe o Pork’s Festival, um grande encontro de música, gastronomia e diversão com entrada gratuita.

Serão três dias para quem gosta de clássicos do rock e comidas, principalmente com carne suína. O palco reúne tributos e bandas que percorrem diferentes fases do rock nacional e internacional, passando por nomes como Linkin Park, Evanescence, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Slipknot, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Metallica e Queen.