O fim de semana e o feriado da Padroeira do Brasil terão programação especial em Jundiaí. De 10 a 12 de outubro, o Estádio Dr. Jayme Cintra, do Paulista FC, recebe o Pork’s Festival, um grande encontro de música, gastronomia e diversão com entrada gratuita.
Serão três dias para quem gosta de clássicos do rock e comidas, principalmente com carne suína. O palco reúne tributos e bandas que percorrem diferentes fases do rock nacional e internacional, passando por nomes como Linkin Park, Evanescence, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Slipknot, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Metallica e Queen.
A programação começa no sábado (10), com uma sequência dedicada aos grandes nomes do rock internacional. No domingo (11), véspera de feriado, o festival ganha ainda mais força com rock nacional, clássicos dos anos 1990 e 2000 e tributos a algumas das maiores bandas do heavy metal e do hard rock. Na segunda-feira (12), feriado, o encerramento fica por conta de clássicos do rock nacional e internacional.
Além das atrações musicais, o Pork’s Festival também tem praça de alimentação com opções como torresmo crocante, costela na brasa, hambúrgeres artesanais, lanches, espetinhos, pastéis, porções e doces durante o evento.
Para completar, bebidas geladas e chope acompanham os três dias de programação, em um ambiente pensado para receber famílias, amigos e apaixonados por rock.
Programação musical
- 10 de outubro — sábado
14h — Linkin Park + Evanescence — Cover
16h — Foo Fighters + Red Hot Chili Peppers — Cover
18h — System of a Down — Cover
20h — Slipknot — Cover
- 11 de outubro — domingo | véspera de feriado
11h — Carne Crua — Rock Nacional 80
12h30 — Meraki — Rock 90/00
14h30 — Iron Maiden — Cover
17h — Guns N’ Roses — Cover
19h — Metallica — Cover
- 12 de outubro — segunda-feira | feriado
14h — Hollyband — Clássicos do Rock
16h30 — Aranhas Amplificadas — Clássicos do Rock Nacional
19h — Queen — Cover
Serviço
Pork’s Festival Jundiaí
Quando: 10, 11 e 12 de outubro
Horário: das 12h às 22h
Onde: Estádio Dr. Jayme Cintra (avenida Jurandir de Souza Lima, 1 / Praça Doutor Salim Gebran - Jardim Pacaembu)
Entrada: Gratuita
Realização: MK Produções
Apoio cultural: Paulista FC