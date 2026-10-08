Por meio do Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), existe em Jundiaí um incentivo à preservação ambiental no campo, além do fortalecimento da produção rural. Em setembro, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), destinou quase R$ 1,5 milhão a 161 produtores rurais que adotam práticas voltadas à conservação dos recursos naturais e à sustentabilidade de suas propriedades.

As subvenções reconhecem e apoiam ações que contribuem para a proteção de nascentes, preservação de áreas verdes, manejo adequado do solo e uso de técnicas agrícolas sustentáveis. Na prática, o produtor recebe um apoio financeiro que ajuda a manter e ampliar essas iniciativas, fortalecendo a produção rural e o desenvolvimento sustentável de Jundiaí.

Participaram do PSA proprietários e produtores rurais de Jundiaí que já desenvolvem ou tenham interesse em adotar práticas ambientais em suas propriedades. “Além do impacto ambiental positivo, o programa também contribui para a melhoria da produtividade, redução de custos e valorização das propriedades rurais, gerando benefícios diretos para o produtor e para toda a cidade”, afirmou o diretor do Departamento de Agronegócio, da Smaat, Sérgio Pompermaier.

Abertura do edital do PSA 2027