A eleição terminou no domingo (4), mas os cinco nomes ligados à Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) que conquistaram vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados já começaram a se movimentar para o próximo mandato. Nos primeiros três dias após a votação, Luiz Fernando Machado (PL), eleito deputado federal, João Paulo de Souza (PL), Leandro Basson (Podemos), Danilo Joan (PP) e Renata Sene (Republicanos) adotaram estratégias diferentes: houve visita a município, reunião com lideranças, retomada de atividade parlamentar e preparação de equipes e prioridades.
Apesar de já iniciarem as articulações, os novos mandatos só começam oficialmente em 1º de fevereiro de 2027. A data vale para os deputados estaduais eleitos para a 21ª Legislatura da Assembleia Legislativa de São Paulo. No caso de Luiz Fernando, que retorna à Câmara dos Deputados, a posse dos eleitos para a 58ª Legislatura também está marcada para 1º de fevereiro de 2027.
Luiz Fernando e João Paulo começam por Cabreúva
Dois dias depois da eleição, Luiz Fernando Machado e João Paulo de Souza deram início a uma agenda conjunta pela região. Os deputados eleitos começaram a discutir as prioridades da cidade e os caminhos para viabilizar investimentos a partir de 2027. A iniciativa marca o início de uma atuação conjunta que pretende aproximar os municípios das decisões tomadas em São Paulo e Brasília. A proposta é percorrer as cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e Itatiba, ouvir os gestores municipais e organizar as demandas que poderão ser transformadas em emendas parlamentares, recursos e políticas públicas.
Na terça-feira (6), estiveram em Cabreúva, onde se reuniram com a prefeita Noemi Bernardes, secretários, vereadores e lideranças. A dupla também visitou a Santa Casa do município. A saúde apareceu como uma das primeiras demandas levantadas pelos futuros parlamentares.
Cabreúva também foi escolhida para agradecer a votação recebida no domingo. João Paulo teve 1.724 votos no município e Luiz Fernando, 3.420. Juntos, somaram 5.144 votos.
Danilo Joan relata reuniões e planejamento
O deputado estadual eleito Danilo Joan (PP), que recebeu 182.839 votos, também iniciou os primeiros movimentos para o futuro mandato. Em resposta ao Jornal de Jundiaí, afirmou que os primeiros dias foram de “muita gratidão, mas também de trabalho e planejamento”.
Segundo Joan, ele tem conversado com prefeitos, vereadores, lideranças e pessoas que participaram da campanha. Também começou a organizar a transição para o mandato, reunindo as demandas apresentadas durante o período eleitoral.
O futuro deputado afirma que pretende construir uma atuação municipalista. Ele foi votado em 632 cidades e diz que pretende trabalhar em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, mobilidade, inclusão e geração de empregos.
Nesta quarta-feira (7), Joan informou que passou por Santana e Cajamar e que seguirá percorrendo o Estado para agradecer os votos. Também relatou reuniões com lideranças para discutir o segundo turno da eleição presidencial. “Agora é transformar a confiança das urnas em trabalho”, afirmou. Joan também disse que pretende chegar à Assembleia com prioridades definidas a partir das demandas recolhidas durante a campanha.
Basson volta à Câmara de Jundiaí
Eleito deputado estadual pelo Podemos, com 90.934 votos, Leandro Basson retomou nesta terça-feira (6) a atividade na Câmara de Jundiaí, onde ainda exerce o mandato de vereador até a posse na Assembleia Legislativa, em 1º de fevereiro de 2027.
Basson participou da 71ª Sessão Ordinária, a primeira após a eleição, e recebeu cumprimentos de vereadores e funcionários. Em entrevista após a eleição, Basson afirmou que pretende priorizar a segurança pública e outras demandas da região. “Conduzi minha campanha com muita presença nas ruas, ouvindo as pessoas e mostrando o trabalho que já realizamos”, disse.
À imprensa, ele também afirmou que pretende atuar como elo entre Estado e município na busca por recursos. “São mais de 90 mil votos, então quero representar Jundiaí e região, todo o interior, enfim, o estado de São Paulo inteiro”, declarou.
Renata Sene ainda sem agenda divulgada
Eleita deputada estadual pelo Republicanos, com 73.526 votos, Renata Sene, ex-prefeita de Francisco Morato, ainda não havia divulgado publicamente, até esta quarta-feira (7), uma agenda de reuniões políticas ou articulações para o futuro mandato.
Não havia, até o fechamento desta reportagem, registro público de compromissos políticos da deputada eleita entre o domingo da eleição e esta quarta-feira. Renata Sene foi um dos 94 deputados estaduais escolhidos para a próxima legislatura. Segundo o TRE-SP, ela conquistou a vaga pelo quociente partidário.
Preparação começa antes da posse
Os primeiros dias após a eleição não representam ainda o exercício dos mandatos, mas já servem para organizar equipes, estabelecer prioridades e iniciar o relacionamento com prefeitos e lideranças. A expectativa, nos próximos meses, é que os eleitos ampliem as agendas pelos municípios e definam as primeiras prioridades que serão levadas a São Paulo e Brasília.