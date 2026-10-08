A eleição terminou no domingo (4), mas os cinco nomes ligados à Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) que conquistaram vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados já começaram a se movimentar para o próximo mandato. Nos primeiros três dias após a votação, Luiz Fernando Machado (PL), eleito deputado federal, João Paulo de Souza (PL), Leandro Basson (Podemos), Danilo Joan (PP) e Renata Sene (Republicanos) adotaram estratégias diferentes: houve visita a município, reunião com lideranças, retomada de atividade parlamentar e preparação de equipes e prioridades.

Apesar de já iniciarem as articulações, os novos mandatos só começam oficialmente em 1º de fevereiro de 2027. A data vale para os deputados estaduais eleitos para a 21ª Legislatura da Assembleia Legislativa de São Paulo. No caso de Luiz Fernando, que retorna à Câmara dos Deputados, a posse dos eleitos para a 58ª Legislatura também está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

Luiz Fernando e João Paulo começam por Cabreúva