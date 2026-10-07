A Prefeitura de Jundiaí renovou por mais 12 meses o convênio de assistência médico-hospitalar com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSVP). A medida garante a continuidade dos atendimentos de média e alta complexidade oferecidos à população pelo hospital.

O São Vicente é referência na rede pública de saúde de Jundiaí e atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a renovação, ficam assegurados os recursos previstos para a manutenção dos serviços durante o novo período de vigência.

O convênio contempla despesas necessárias para o funcionamento da unidade, incluindo insumos, procedimentos, equipes e benefícios trabalhistas previstos no planejamento da instituição para os próximos 12 meses, entre eles o pagamento do 13º salário dos trabalhadores.