A Prefeitura de Jundiaí renovou por mais 12 meses o convênio de assistência médico-hospitalar com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSVP). A medida garante a continuidade dos atendimentos de média e alta complexidade oferecidos à população pelo hospital.
O São Vicente é referência na rede pública de saúde de Jundiaí e atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a renovação, ficam assegurados os recursos previstos para a manutenção dos serviços durante o novo período de vigência.
O convênio contempla despesas necessárias para o funcionamento da unidade, incluindo insumos, procedimentos, equipes e benefícios trabalhistas previstos no planejamento da instituição para os próximos 12 meses, entre eles o pagamento do 13º salário dos trabalhadores.
Segundo a Prefeitura, a renovação também proporciona maior previsibilidade para o funcionamento do hospital e contribui para a continuidade da assistência prestada diariamente aos pacientes.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do hospital para a rede municipal e regional de saúde. Segundo ele, a manutenção do convênio busca garantir as condições necessárias para que a unidade continue oferecendo atendimento à população.
A renovação também prevê um novo Plano de Trabalho para o período. O documento estabelece as condições para execução da parceria e organização da prestação dos serviços médico-hospitalares.
O Termo Aditivo VI ao Convênio nº 10/2023 foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 30 de setembro e assinado em 1º de outubro. A renovação foi publicada na Imprensa Oficial do Município na última sexta-feira (2).