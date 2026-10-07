A DAE Jundiaí apresentou, nesta quarta-feira (7), uma nova identidade visual em evento no Auditório Planeta Água, que reuniu representantes da Prefeitura, do conselho de administração, do corpo diretivo e convidados. A mudança marca uma nova fase da empresa, com previsão de R$ 58 milhões em investimentos em obras e projetos de saneamento nos próximos dois anos.

Durante a apresentação, o diretor-presidente Daniel Bocalão Júnior afirmou que a nova identidade representa uma transformação na atuação da empresa. “A mudança da marca é para mostrar que ela vem acompanhada de um novo momento. Não é só o slogan de ter água por 50 anos, é, de fato, uma transformação da cultura para atender os desafios futuros em saneamento. Esse futuro é desafiante com tudo que vem acontecendo”, afirma.

Segundo Daniel, os investimentos realizados até agora foram viabilizados com recursos próprios e financiamentos e fazem parte de um planejamento voltado à expansão dos serviços. “Já investimos R$ 36,5 milhões em saneamento e temos um planejamento para os próximos dois anos de R$ 58 milhões em novos investimentos. Esse planejamento foi construído valorizando as equipes da DAE e os recursos financeiros aprovados pelo conselho”, explica.