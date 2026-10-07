A Prefeitura de Jundiaí está ampliando as ferramentas para facilitar a regularização de débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal. A iniciativa inclui a contratação, por meio de parceria com a Associação Comercial Empresarial de Jundiaí (ACE Jundiaí), de um serviço especializado que permitirá, futuramente, o registro de débitos em cadastros de proteção ao crédito, como o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), administrado pela Equifax Boa Vista.

Neste primeiro momento, o novo sistema ainda está em fase de implantação. O trabalho começa com a atualização e organização da base de dados, para garantir que as informações dos contribuintes e dos débitos estejam corretas antes do início da operação.

Após a conclusão dessa etapa, a prefeitura definirá quais débitos estarão sujeitos ao novo procedimento e como será feita a comunicação aos contribuintes. Antes de qualquer mudança, a população será informada sobre o início da operação e receberá orientações sobre as formas disponíveis para regularização.