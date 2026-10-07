Jundiaí realizou 1.737 teleinterconsultas em 2026, até o momento, número 59,6% menor que o registrado em todo o ano de 2025, quando foram feitos 4.299 atendimentos. No mesmo período, a oferta de consultas presenciais no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) aumentou mais de 120%, passando de 1.950 para 4.347 atendimentos entre janeiro de 2025 e agosto de 2026.

Em nota ao Jornal de Jundiaí, a Prefeitura informou que a redução das teleinterconsultas está relacionada à reorganização do acesso à atenção especializada, que passou a contar também com consultas presenciais por meio de convênio com o Cismetro. Atualmente, a teleinterconsulta é utilizada em 12 especialidades, entre elas cardiologia, neurologia, geriatria, psiquiatria, urologia, nefrologia e endocrinologia.

Nesse modelo, o paciente continua sendo acompanhado pelo profissional da unidade de saúde de referência, enquanto um especialista participa da discussão do caso, orienta a equipe e auxilia na definição da conduta.