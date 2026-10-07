Jundiaí realizou 1.737 teleinterconsultas em 2026, até o momento, número 59,6% menor que o registrado em todo o ano de 2025, quando foram feitos 4.299 atendimentos. No mesmo período, a oferta de consultas presenciais no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) aumentou mais de 120%, passando de 1.950 para 4.347 atendimentos entre janeiro de 2025 e agosto de 2026.
Em nota ao Jornal de Jundiaí, a Prefeitura informou que a redução das teleinterconsultas está relacionada à reorganização do acesso à atenção especializada, que passou a contar também com consultas presenciais por meio de convênio com o Cismetro. Atualmente, a teleinterconsulta é utilizada em 12 especialidades, entre elas cardiologia, neurologia, geriatria, psiquiatria, urologia, nefrologia e endocrinologia.
Nesse modelo, o paciente continua sendo acompanhado pelo profissional da unidade de saúde de referência, enquanto um especialista participa da discussão do caso, orienta a equipe e auxilia na definição da conduta.
Segundo os dados enviados, a mudança no volume de atendimentos também aparece em algumas especialidades. Em Ortopedia, por exemplo, a oferta de consultas presenciais passou de 444 para 1.807 entre janeiro de 2025 e agosto deste ano. Em Urologia, subiu de 128 para 732 no mesmo período.
O modelo começou a ser implantado em Jundiaí em 2021, inicialmente com três especialidades. Em 2023, a Prefeitura informou que o serviço já havia ultrapassado 10,5 mil consultas, com média de 600 atendimentos mensais. Naquele período, o município também apontava redução de até 90% na fila de algumas especialidades, como Neurologia.
Em 2026, a rede passou a testar ainda o telematriciamento na Geriatria, em projeto-piloto realizado no Ambulatório de Geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Nesse formato, o médico que acompanha o paciente agenda uma discussão por teleconsulta com o geriatra para apresentar o caso e definir a conduta em conjunto. A Prefeitura informou que a experiência poderá ser ampliada para a Atenção Básica, dependendo dos resultados.
Contrato
O serviço é prestado pela Nex Saúde Digital. Conforme extrato publicado pela Prefeitura, o contrato de teleinterconsulta médica e telediagnóstico foi prorrogado por 12 meses, com valor global de R$ 1,42 milhão. Além das teleinterconsultas, a estrutura de telessaúde também é utilizada para telediagnóstico. Em 2025, o município recebeu 10 novos kits, com televisão, notebook e câmera, destinados às UBSs.