Entre os dias 16 e 17 de setembro, a equipe do Núcleo Regional de Campinas, da Fundação Procon-SP, juntamente com o Procon de Jundiai, fez a tradicional pesquisa de preços de produtos do Dia das Crianças na cidade. Cinco estabelecimentos comerciais foram visitados e as equipes encontraram brinquedos que variam até 87,62% entre uma loja e outra, o que reforça a importância da pesquisa e tomada de preços antes da aquisição.

A pesquisa comparou 44 itens, entre jogos, massas de modelar, bonecas e bonecos. As variações de preços constatadas referem-se aos dias em que o levantamento foi

realizado. Os preços atuais podem ser diferentes. O Procon-SP também fez a pesquisa, mas em ambiente vistual, e constatou que mais da metade dos itens pesquisados variam mais de 50%. Confira neste link.

Em Jundiaí, a maior diferença de preços encontrada foi de 87,62%, na Boneca Aventureira Rosa (27 cm), da marca Baby Brink (Novabrink). Enquanto em uma loja o brinquedo foi encontrado a R$ 79,90, em outra, chegava a custar R$ 149,91. A diferença de valor absoluto é de R$ 70,01. Outra diferença considerável foi observada no jogo Cai Não Cai (Estrela), encontrado a preços que variavam de R$ 69,99 a R$ 129,99, diferença de 85,73%, ou R$ 60 em valor absoluto.