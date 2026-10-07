Entre os dias 16 e 17 de setembro, a equipe do Núcleo Regional de Campinas, da Fundação Procon-SP, juntamente com o Procon de Jundiai, fez a tradicional pesquisa de preços de produtos do Dia das Crianças na cidade. Cinco estabelecimentos comerciais foram visitados e as equipes encontraram brinquedos que variam até 87,62% entre uma loja e outra, o que reforça a importância da pesquisa e tomada de preços antes da aquisição.
A pesquisa comparou 44 itens, entre jogos, massas de modelar, bonecas e bonecos. As variações de preços constatadas referem-se aos dias em que o levantamento foi
realizado. Os preços atuais podem ser diferentes. O Procon-SP também fez a pesquisa, mas em ambiente vistual, e constatou que mais da metade dos itens pesquisados variam mais de 50%. Confira neste link.
Em Jundiaí, a maior diferença de preços encontrada foi de 87,62%, na Boneca Aventureira Rosa (27 cm), da marca Baby Brink (Novabrink). Enquanto em uma loja o brinquedo foi encontrado a R$ 79,90, em outra, chegava a custar R$ 149,91. A diferença de valor absoluto é de R$ 70,01. Outra diferença considerável foi observada no jogo Cai Não Cai (Estrela), encontrado a preços que variavam de R$ 69,99 a R$ 129,99, diferença de 85,73%, ou R$ 60 em valor absoluto.
A Fundação Procon orienta o consumidor a:
- Pesquisar os diferentes estabelecimentos, levando em conta o preço total, as formas de
pagamento, a comodidade e a vantagem oferecidas pelos diferentes locais;
- Considerar a idade e interesse da criança, para os brinquedos que estimulem a
socialização e a criatividade;
- Outra questão importante é a segurança do brinquedo. A embalagem deve indicar
a idade ou faixa etária e o selo de certificação do Inmetro, que indica que o
brinquedo foi testado quanto aos riscos que podem oferecer à criança (intoxicação,
choque elétrico, perfuração, alergia, etc).
A Fundação Procon-SP informa que a pesquisa visa esclarecer o público e que os seus
resultados não poderão ser utilizados para fins publicitários. Para mais esclarecimentos,
consulte o site www.procon.sp.gov.br. Para verificar a pesquisa completa de Jundiaí, acesse: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/pesquisa-brinquedos-JUNDIAI-2026.pdf