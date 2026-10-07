Durante o Outubro Rosa, algumas unidades terão abertura aos sábados para ampliar o acesso à coleta do exame Papanicolau, fundamental para a prevenção e a detecção precoce de alterações que podem levar ao câncer do colo do útero. Também haverá diversas ações de prevenção ao câncer de mama, incluindo rodas de conversa, caminhadas, práticas integrativas, atividades físicas e ações voltadas ao bem-estar das mulheres.

Outubro é marcado pela mobilização para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Em Jundiaí, o Outubro Rosa reforça o atendimento contínuo, desde a orientação e o acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família até a investigação e, quando necessário, o tratamento especializado de casos.

A Atenção Básica é a principal porta de entrada para acompanhamentos. Nas unidades de referência, as mulheres recebem orientações, passam por avaliação e têm acesso aos exames indicados de acordo com idade, histórico e avaliação clínica. Quando há alguma alteração ou suspeita, a paciente segue para investigação e atendimento especializado.

Nos casos de câncer de mama, após o diagnóstico, o tratamento oncológico é realizado no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), com definição individualizada da conduta, que pode envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Paralelamente, a paciente continua sendo acompanhada pela rede municipal de Saúde.

Confira a programação

Na UBS Maringá, no dia 13, a partir das 7h30, o Centro Esportivo Siqueira Neto recebe roda de conversa com ginecologista, oficina com podóloga e café da manhã. Já no dia 16, as Clínicas da Família I Novo Horizonte e II Almerinda Chaves realizam uma caminhada até o Parque do Cerrado, com alongamento, orientações sobre mamografia e coleta de Papanicolau e roda de conversa. No dia 19, das 14h às 16h, o grupo de mulheres da CF II Almerinda Chaves também terá um encontro temático.