Outubro é marcado pela mobilização para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Em Jundiaí, o Outubro Rosa reforça o atendimento contínuo, desde a orientação e o acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família até a investigação e, quando necessário, o tratamento especializado de casos.
Durante o Outubro Rosa, algumas unidades terão abertura aos sábados para ampliar o acesso à coleta do exame Papanicolau, fundamental para a prevenção e a detecção precoce de alterações que podem levar ao câncer do colo do útero. Também haverá diversas ações de prevenção ao câncer de mama, incluindo rodas de conversa, caminhadas, práticas integrativas, atividades físicas e ações voltadas ao bem-estar das mulheres.
A Atenção Básica é a principal porta de entrada para acompanhamentos. Nas unidades de referência, as mulheres recebem orientações, passam por avaliação e têm acesso aos exames indicados de acordo com idade, histórico e avaliação clínica. Quando há alguma alteração ou suspeita, a paciente segue para investigação e atendimento especializado.
Nos casos de câncer de mama, após o diagnóstico, o tratamento oncológico é realizado no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), com definição individualizada da conduta, que pode envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Paralelamente, a paciente continua sendo acompanhada pela rede municipal de Saúde.
Confira a programação
Na UBS Maringá, no dia 13, a partir das 7h30, o Centro Esportivo Siqueira Neto recebe roda de conversa com ginecologista, oficina com podóloga e café da manhã. Já no dia 16, as Clínicas da Família I Novo Horizonte e II Almerinda Chaves realizam uma caminhada até o Parque do Cerrado, com alongamento, orientações sobre mamografia e coleta de Papanicolau e roda de conversa. No dia 19, das 14h às 16h, o grupo de mulheres da CF II Almerinda Chaves também terá um encontro temático.
Na UBS Tulipas, a programação ocorre ao longo da semana, com Movimento Rosa e atividade com fisioterapeuta no dia 19, às 9h; Lian Gong no dia 20, às 8h30; Dia da Beleza no dia 21, às 13h30; Show de Prêmios Outubro Rosa no dia 22, às 13h30; e Desfile Miss Outubro Rosa no dia 23, às 14h.
Também estão previstas ações na UBS Fazenda Grande, no dia 21, a partir das 8h30, no centro comunitário, com atividade sobre saúde da mulher e apoio da equipe de Assistência Farmacêutica; e na UBS Corrupira, que realiza no dia 26, a partir das 8h, o Desfile da Autoestima, na Igreja Santa Brígida, com participação de cabeleireiro e cortes de cabelo gratuitos.
Na área rural, o Consultório Avançado de Saúde, localizado no Centro de Referência em Educação Ambiental, no bairro Santa Clara (Cream), terá roda de conversa e auriculoterapia no dia 22, das 8h30 às 11h. No dia 23, o atendimento será dedicado à saúde ginecológica, por ordem de chegada, com participação das equipes de enfermagem, médica e e-Multi.
A programação conta ainda, no dia 22 de outubro, com a tradicional Caminhada do Outubro Rosa no Parque da Cidade, reunindo participantes em uma ação de conscientização, promoção da saúde e incentivo ao autocuidado.
Usuários interessados devem procurar sua UBS ou Clínica da Família de referência para obter informações específicas sobre a programação.