Especialistas apontaram falhas na preparação de profissionais para identificar e enfrentar casos de violência contra crianças e adolescentes, durante debate realizado nesta segunda-feira (5) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado. Segundo a Agência Senado, representantes do governo reconheceram lacunas, como a falta de um protocolo nacional unificado nas escolas e de integração entre dados de diferentes setores. A audiência também discutiu o uso do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia) pelos conselhos tutelares. Entre 2022 e 2025, mais de 500 mil notificações de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no país.
Fim de campanha, menos do material
Mesmo após o fim da campanha eleitoral, inúmeras bases de wind banners continuam espalhadas pelas principais ruas de Jundiaí. Nas redes sociais, moradores reclamam da situação e questionam quando os candidatos vão recolher o material de propaganda. As estruturas abandonadas representam risco para pedestres, que podem tropeçar nas bases e sofrer quedas e ferimentos. A retirada do material deveria estar entre as providências dos candidatos após a votação, evitando que a propaganda eleitoral se transforme em obstáculo nas calçadas e espaços públicos. Afinal, a campanha terminou, mas os transtornos para a população continuam.
Câmara celebra Semana da Vida
A sessão da Câmara de Jundiaí desta terça (6) foi suspensa no início para celebrar a Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares, Lei nº 7.355/2009, do vereador Marcelo Gastaldo, e o Dia do Nascituro, Lei nº 7.160/2008. Celebrada de 1º a 8 de outubro pela CNBB, a data valoriza a vida desde a concepção. Fizeram uso da tribuna o Padre Adriano Zucculin, da Catedral Nossa Senhora do Desterro, o Pastor Fernando Telles, presidente do Conselho de Pastores de Jundiaí, e o Babalorixá Gihad Abou Abbas, presidente da UniTerreiros, que em seus discursos destacaram a importância da família e da defesa da vida como valor fundamental.
Parlamento jovem e inteligência artificial
A Escola do Legislativo de Itatiba (ELEITA) promove, na quinta-feira (8), palestra sobre os desafios dos jovens na era da inteligência artificial. O encontro será às 19h, no Plenário Vereador Abílio Monte, com participação aberta ao público. O especialista em marketing digital Daniel Silvestre abordará os riscos do uso excessivo da IA, o surgimento de novas profissões, a checagem de informações produzidas pela tecnologia e as mudanças no mercado de trabalho. O evento é voltado principalmente aos integrantes do Parlamento Jovem, mas qualquer interessado pode participar. As inscrições podem ser feitas pela internet.
Mais mulheres no Legislativo
As mulheres ampliaram a presença no Legislativo nas eleições de domingo (4). Segundo a Câmara dos Deputados, foram eleitas 109 mulheres para a Casa, 19 a mais que em 2022, quando eram 90. A bancada feminina passará a ocupar 21,2% das 513 cadeiras. Nos Legislativos estaduais e do Distrito Federal, foram eleitas 218 deputadas, 27 a mais que em 2022, segundo levantamento divulgado pela Folha de S.Paulo. O avanço também ocorreu nas Câmaras Municipais. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, em 2024, foram eleitas 10.537 vereadoras, 12% a mais que em 2020, quando eram 9.196