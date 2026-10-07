Especialistas apontaram falhas na preparação de profissionais para identificar e enfrentar casos de violência contra crianças e adolescentes, durante debate realizado nesta segunda-feira (5) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado. Segundo a Agência Senado, representantes do governo reconheceram lacunas, como a falta de um protocolo nacional unificado nas escolas e de integração entre dados de diferentes setores. A audiência também discutiu o uso do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia) pelos conselhos tutelares. Entre 2022 e 2025, mais de 500 mil notificações de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no país.

Fim de campanha, menos do material

Mesmo após o fim da campanha eleitoral, inúmeras bases de wind banners continuam espalhadas pelas principais ruas de Jundiaí. Nas redes sociais, moradores reclamam da situação e questionam quando os candidatos vão recolher o material de propaganda. As estruturas abandonadas representam risco para pedestres, que podem tropeçar nas bases e sofrer quedas e ferimentos. A retirada do material deveria estar entre as providências dos candidatos após a votação, evitando que a propaganda eleitoral se transforme em obstáculo nas calçadas e espaços públicos. Afinal, a campanha terminou, mas os transtornos para a população continuam.