A primeira sessão da Câmara de Jundiaí após o primeiro turno das eleições de 2026, realizada nesta terça-feira (6), foi marcada pela rejeição dos três vetos do prefeito que estavam na pauta e por discursos dos vereadores sobre o resultado das urnas. Os demais projetos previstos foram analisados pelo plenário, com parte das propostas aprovadas e outras adiadas para sessões futuras.
Um dos principais assuntos foi a mudança na composição da Casa a partir de 2027. O vereador Leandro Basson (PL), eleito deputado estadual pelo Podemos com 90.934 votos, assumirá uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 1º de fevereiro. De volta ao plenário após a eleição, Basson foi recebido com abraços de funcionários e colegas vereadores.
A vereadora Mariana Janeiro parabenizou o colega, chamou-o de deputado eleito e afirmou esperar que ele destine recursos para Jundiaí por meio de emendas parlamentares.
Com a saída de Basson, a cadeira será ocupada pelo suplente Leandro Palmarini, do PL. A vaga pertence ao partido pelo qual Basson foi eleito vereador em 2024, antes de migrar para o Podemos para disputar a eleição estadual.
Palmarini já tem uma longa trajetória no Legislativo jundiaiense. Foram quatro mandatos consecutivos, entre 2009 e 2024, totalizando 16 anos de atuação na Câmara. Na primeira eleição, em 2008, foi eleito para o mandato de 2009 a 2012 com o nome de urna “Leandro do Bicho Legal”. Em 2024, não conseguiu a reeleição e ficou na suplência da coligação.
Romildo Antônio defende foco na saúde
Durante o Grande Expediente, o vereador Romildo Antônio (PDT) fez um balanço de sua participação nas eleições, explicando os apoios que deu durante a campanha. Apesar disso, ressaltou que o período eleitoral terminou e que, agora, os vereadores precisam voltar a atenção para os problemas da cidade.
Romildo defendeu prioridade para a saúde e afirmou que é necessário “rever a cidade” e voltar a cuidar do cidadão. Segundo ele, muitos moradores têm reclamado dos serviços de saúde e a situação precisa ser revista pelo poder público.
O vereador também antecipou a discussão sobre a escolha do próximo presidente da Câmara, prevista para o início de 2027. Romildo convocou os colegas para que se unam, debatam o futuro da Casa e mantenham o foco no trabalho pelo município. Ao falar sobre o resultado das eleições, afirmou estar muito feliz com o apoio que deu durante a campanha.
Rodrigo Albino comenta resultado das urnas
Também no Grande Expediente, o vereador Rodrigo Albino (PL) parabenizou os candidatos que participaram das eleições e destacou a necessidade de respeitar o resultado das urnas. Ao mencionar os candidatos da Região Metropolitana de Jundiaí eleitos, afirmou: “Espero que os eleitos cumpram os quatro anos até o final, porque foi para isso que eles foram eleitos”.
Em seguida, Albino fez uma brincadeira com a vereadora Mariana Janeiro, entregando a ela um pano e dizendo que seria para “secar as lágrimas”, em referência ao resultado eleitoral. O vereador também citou candidatos do PT que disputaram as eleições por São Paulo e não foram eleitos, fazendo críticas ao partido.
Albino ainda destacou o número de cadeiras conquistadas pelo PL e encerrou sua manifestação com uma declaração de tom político: “Vamos varrer o PT no dia vinte e cinco”, em referência ao segundo turno.
Madson se coloca na disputa pela presidência
O vereador Madson Henrique (PL) também fez uma avaliação das eleições e destacou a eleição de representantes ligados à Região Metropolitana de Jundiaí. Citou Luiz Fernando Machado, eleito deputado federal, e os deputados estaduais eleitos João Paulo, de Várzea Paulista, e Leandro Basson, de Jundiaí. Também mencionou Renata Sene, da macrorregião.
Madson parabenizou os eleitos e afirmou esperar que os novos mandatos resultem em recursos e investimentos para Jundiaí. Assim como Romildo Antônio, defendeu que, encerrado o primeiro turno, os vereadores retomem a atenção aos problemas do município.
O vereador, no entanto, foi além e confirmou que já participa das articulações para a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara, que deverá ocorrer no início de 2027. Madson se colocou como candidato à presidência da Casa.
A saída de Basson e a chegada de Palmarini, somadas à movimentação antecipada em torno da presidência, começam a desenhar uma nova configuração política para o Legislativo jundiaiense. Com as eleições de 2026 praticamente encerradas e os novos mandatos se aproximando, a Câmara volta agora a concentrar nas articulações que definirão o comando da Casa para o próximo período.