A primeira sessão da Câmara de Jundiaí após o primeiro turno das eleições de 2026, realizada nesta terça-feira (6), foi marcada pela rejeição dos três vetos do prefeito que estavam na pauta e por discursos dos vereadores sobre o resultado das urnas. Os demais projetos previstos foram analisados pelo plenário, com parte das propostas aprovadas e outras adiadas para sessões futuras.

Um dos principais assuntos foi a mudança na composição da Casa a partir de 2027. O vereador Leandro Basson (PL), eleito deputado estadual pelo Podemos com 90.934 votos, assumirá uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 1º de fevereiro. De volta ao plenário após a eleição, Basson foi recebido com abraços de funcionários e colegas vereadores.

A vereadora Mariana Janeiro parabenizou o colega, chamou-o de deputado eleito e afirmou esperar que ele destine recursos para Jundiaí por meio de emendas parlamentares.