Os preços dos produtos habitualmente associados ao Dia das Crianças subiram, em média, 5,9% nos últimos 12 meses até setembro, segundo levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O resultado ficou acima da inflação geral, de 4,47%, no mesmo período.
Para estimular as vendas para a data, celebrada na próxima segunda-feira (12), o comércio de rua da região central e dos bairros de Jundiaí terá horário estendido até as 18h neste sábado (10).
O levantamento considera a variação de preços de uma cesta com 23 itens do IPCA-15, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), habitualmente associados ao Dia das Crianças. Em 2025, a cesta havia registrado alta de 3,49% em 12 meses, abaixo da inflação geral, que estava em 5,32%.
Eletrônicos lideram as altas
A alta deste ano foi puxada principalmente por produtos de maior valor agregado, como os eletrônicos. Segundo a análise das entidades, as restrições nas cadeias globais de produção e o aumento dos custos de insumos, especialmente de processadores e componentes semicondutores, contribuíram para o encarecimento desses produtos.
O console de videogame teve a maior alta entre os itens analisados, de 13,52% em 12 meses, mais que o dobro da variação registrada em 2025 (5,65%). O computador pessoal subiu 10,33%, quase cinco vezes acima do aumento observado no ano anterior (2,26%).
Outros produtos também registraram aumentos expressivos. Chocolate em barra e bombom subiram 12,22%, embora tenham apresentado desaceleração em relação a 2025 (23,76%), refletindo a persistência dos preços elevados do cacau no mercado internacional. Já o perfume teve alta de 10,02%, ante 3,56% no ano passado.
O agasalho infantil apresentou uma das maiores reversões entre os itens analisados, passando de queda de 4,72%, em 2025, para alta de 8,13% neste ano. O tênis subiu 7%, enquanto sandálias e chinelos tiveram alta de 5,24%. Também ficaram acima da inflação geral as bijuterias (5,8%), o sapato infantil (4,61%) e os livros não didáticos (4,01%).
Brinquedos sobem menos que a média da cesta
Os brinquedos, tradicionalmente entre os produtos mais procurados no Dia das Crianças, registraram alta de 4,02% em 12 meses. O resultado ficou acima do observado em 2025 (3,21%), mas abaixo da média da cesta.
Entre os itens de vestuário, vestido (2,62%), calça comprida (2,32%), conjunto (1,43%), camisa/camiseta (1,26%) e bermuda/short (0,97%) apresentaram reajustes inferiores à inflação geral.
Já entre os produtos que registraram queda de preços, o destaque foi o aparelho de som, com recuo de 8,52%, seguido pela bicicleta (-1,79%) e pelo aparelho telefônico (-0,20%). Instrumento musical (0,48%), mochila (0,47%) e relógio de pulso (2,05%) tiveram variações mais moderadas.
Pesquisa de preços pode ajudar consumidor
Na avaliação do Sincomercio e da FecomercioSP, os números representam a média do mercado e os preços podem variar significativamente entre produtos, marcas e estabelecimentos. Por isso, a pesquisa de preços continua sendo uma importante ferramenta para o consumidor, especialmente em um cenário de alta dos produtos associados à data.
Para o presidente do Sincomercio Jundiaí e Região e da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, as empresas também podem contribuir para facilitar a decisão de compra ao oferecer variedade, preços competitivos e diferentes condições de pagamento.
“O Dia das Crianças é uma data importante para o varejo e tem a característica de movimentar diferentes segmentos. Neste ano, diante de uma cesta de produtos que acumula alta de preços superior à inflação geral, o consumidor tende a pesquisar mais e valorizar o custo-benefício. Para o comércio, oferecer variedade, preços competitivos e boas condições de pagamento será fundamental para estimular as compras”, avalia Maltoni.
Segundo o dirigente, descontos para pagamentos via Pix e opções de parcelamento no cartão podem ajudar a preservar o consumo, especialmente diante do cenário de juros elevados e maior comprometimento da renda das famílias.
Comércio terá horário especial neste sábado (10)
Em Jundiaí, o comércio de rua da região central e dos bairros terá horário especial neste sábado (10), com funcionamento até as 18h, como forma de ampliar as oportunidades de compra antes do Dia das Crianças. O funcionamento estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está previsto na cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conforme o Sincomercio.