Os preços dos produtos habitualmente associados ao Dia das Crianças subiram, em média, 5,9% nos últimos 12 meses até setembro, segundo levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O resultado ficou acima da inflação geral, de 4,47%, no mesmo período.

Para estimular as vendas para a data, celebrada na próxima segunda-feira (12), o comércio de rua da região central e dos bairros de Jundiaí terá horário estendido até as 18h neste sábado (10).

O levantamento considera a variação de preços de uma cesta com 23 itens do IPCA-15, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), habitualmente associados ao Dia das Crianças. Em 2025, a cesta havia registrado alta de 3,49% em 12 meses, abaixo da inflação geral, que estava em 5,32%.

Eletrônicos lideram as altas