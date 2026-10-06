Com procedimento instaurado na última quarta-feira (30), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) em Jundiaí acompanhará o processo para definição de suplentes do Conselho Tutelar local. Nesse sentido, a promotora de Justiça Ana Beatriz Sampaio Silva Vieira requisitou do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) o encaminhamento de cópia das resoluções, editais, cronogramas, atas, pareceres e demais documentos relacionados à escolha suplementar, à medida em que eles foram produzidos.

A iniciativa se deu após o CMDCA comunicar à Promotoria a adoção das providências necessárias para a recomposição do quadro de suplentes no órgão dedicado à proteção de pessoas com menos de 18 anos, diante do esgotamento da lista formada no último processo eleitoral. O conselho já havia instituído Comissão Especial Eleitoral e iniciado as medidas para organização do certame.

De acordo com a portaria de instauração do Procedimento Administrativo de Acompanhamento e Fiscalização, a atuação do MPSP busca assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, da legislação municipal e da Resolução nº 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de garantir legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, isonomia entre os candidatos e legitimidade do processo.