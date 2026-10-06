No dia 14 de outubro, Jundiaí terá mais uma edição do Emprego da Gente nos bairros, desta vez no Anhangabaú, em parceria com a Paróquia Santo Antônio. Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho encontrará mais de 1,3 mil vagas de emprego no evento, em diferentes áreas. O objetivo é levar os processos seletivos para mais perto de quem procura uma colocação no mercado.
O atendimento será realizado das 9h às 13h, na Paróquia Santo Antônio (Anhangabaú), localizada na avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724.
A iniciativa integra o Emprega+, um dos eixos do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), e tem como proposta ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, aproximando candidatos e empresas em diferentes regiões da cidade.
Com cerca de 40 empresas participantes, a edição vai contemplar diferentes áreas profissionais, perfis e níveis de experiência, ampliando as possibilidades para quem está em busca do primeiro emprego, quer retornar ao mercado ou procura uma nova oportunidade.
Para a diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, Cida Gibrail, levar as oportunidades para diferentes regiões é uma forma de tornar a busca por emprego mais acessível. “O Emprego da Gente tem justamente esse propósito de colocar as oportunidades mais perto das pessoas. Nesta edição, teremos um volume expressivo de vagas e diferentes possibilidades profissionais, por isso, queremos convidar quem está procurando trabalho a aproveitar a oportunidade, conhecer as vagas e conversar diretamente com os recrutadores.”
Serviço
Data: 14 de outubro
Horário: das 9h às 13h
Local: Paróquia Santo Antônio – avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724 – Anhangabaú