No dia 14 de outubro, Jundiaí terá mais uma edição do Emprego da Gente nos bairros, desta vez no Anhangabaú, em parceria com a Paróquia Santo Antônio. Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho encontrará mais de 1,3 mil vagas de emprego no evento, em diferentes áreas. O objetivo é levar os processos seletivos para mais perto de quem procura uma colocação no mercado.

O atendimento será realizado das 9h às 13h, na Paróquia Santo Antônio (Anhangabaú), localizada na avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724.

A iniciativa integra o Emprega+, um dos eixos do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), e tem como proposta ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, aproximando candidatos e empresas em diferentes regiões da cidade.