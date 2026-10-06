06 de outubro de 2026
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RECRUTAMENTO

Anhangabaú terá ação com mais de 1 mil vagas de emprego no dia 14

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O objetivo do Emprego da Gente é levar os processos seletivos para mais perto de quem procura uma colocação no mercado
O objetivo do Emprego da Gente é levar os processos seletivos para mais perto de quem procura uma colocação no mercado

No dia 14 de outubro, Jundiaí terá mais uma edição do Emprego da Gente nos bairros, desta vez no Anhangabaú, em parceria com a Paróquia Santo Antônio. Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho encontrará mais de 1,3 mil vagas de emprego no evento, em diferentes áreas. O objetivo é levar os processos seletivos para mais perto de quem procura uma colocação no mercado.

O atendimento será realizado das 9h às 13h, na Paróquia Santo Antônio (Anhangabaú), localizada na avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724.

A iniciativa integra o Emprega+, um dos eixos do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), e tem como proposta ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, aproximando candidatos e empresas em diferentes regiões da cidade.

Com cerca de 40 empresas participantes, a edição vai contemplar diferentes áreas profissionais, perfis e níveis de experiência, ampliando as possibilidades para quem está em busca do primeiro emprego, quer retornar ao mercado ou procura uma nova oportunidade.

Para a diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, Cida Gibrail, levar as oportunidades para diferentes regiões é uma forma de tornar a busca por emprego mais acessível. “O Emprego da Gente tem justamente esse propósito de colocar as oportunidades mais perto das pessoas. Nesta edição, teremos um volume expressivo de vagas e diferentes possibilidades profissionais, por isso, queremos convidar quem está procurando trabalho a aproveitar a oportunidade, conhecer as vagas e conversar diretamente com os recrutadores.”

Serviço
Data: 14 de outubro
Horário: das 9h às 13h
Local: Paróquia Santo Antônio – avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724 – Anhangabaú

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