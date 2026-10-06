Educação financeira apresentada de forma leve, lúdica e com muita participação dos alunos foi um dos temas abordados no programa Ludicidadania, desenvolvido pela Guarda Municipal de Jundiaí, na Emeb Prof. Joaquim Candelário de Freitas, no bairro Cidade Luiza. Aprender a guardar dinheiro, entender a diferença entre querer e precisar e pensar antes de gastar são lições que podem começar desde cedo. E foi assim que guardas municipais levaram o assunto às crianças.
Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 10 anos, aprenderam sobre planejamento financeiro, orçamento doméstico, salário, operações bancárias e a importância de economizar sempre que possível. A conversa também abordou endividamento, consumismo exagerado e os riscos das apostas on-line.
Com exemplos próximos da realidade das crianças, os guardas estimularam perguntas, experiências e reflexões sobre como pequenas escolhas de hoje podem ajudar a construir uma relação mais responsável com o dinheiro no futuro. De acordo com o GM Barban, que estava acompanhado da guarda municipal Stefani, a receptividade dos alunos foi positiva, pela participação de muitos deles durante o bate-papo. “É importante também ouvir estas crianças, que escutam os pais comentarem sobre problemas financeiros. Estamos ajudando os estudantes na conscientização para que, no futuro, eles possam viver melhor, sem dívidas e mais responsáveis com suas finanças”, revelou Barban.
Ele lembrou de uma observação feita, certa vez, por um garoto numa das aulas do programa. “O estudante contou, todo orgulhoso, que após participar dos nossos eventos, passou a economizar dinheiro e ajudou a custear a viagem de um parente para rever familiares no estado de Pernambuco”, contou.
A aluna Nicole Fernandes de Souza aprovou a conversa dos guardas do Ludicidadania sobre educação financeira. “A aula foi bem legal. Vamos levar esse aprendizado para nossas vidas”, disse. “Entendemos que guardar dinheiro é importante e que não é bom gastar de forma exagerada”, reforçou seu colega Heitor Lourenço Perito. O professor Marcos Fernandes lembrou que muitas destas crianças não têm a oportunidade de receber estas orientações dos pais. “Os GMs do Ludicidadania trataram os temas de forma lúdica e interativa. Isso aumenta ainda mais a empatia dos estudantes para com os guardas e o projeto.”
Escolha do nome do mascote
O Ludicidadania ganhou uma mascote, uma onça que passa a representar o programa. Alunos, familiares e toda a população podem ajudar a escolher seu nome. A votação on-line começou no dia 15 de setembro e vai até 15 de outubro. As opções de nomes são Sussu e Ludi e os interessados podem acessar o formulário para participar, neste link. É possível votar mais de uma vez.
Todas as etapas da campanha do mascote e o resultado da votação serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí.