Educação financeira apresentada de forma leve, lúdica e com muita participação dos alunos foi um dos temas abordados no programa Ludicidadania, desenvolvido pela Guarda Municipal de Jundiaí, na Emeb Prof. Joaquim Candelário de Freitas, no bairro Cidade Luiza. Aprender a guardar dinheiro, entender a diferença entre querer e precisar e pensar antes de gastar são lições que podem começar desde cedo. E foi assim que guardas municipais levaram o assunto às crianças.

Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 10 anos, aprenderam sobre planejamento financeiro, orçamento doméstico, salário, operações bancárias e a importância de economizar sempre que possível. A conversa também abordou endividamento, consumismo exagerado e os riscos das apostas on-line.

Com exemplos próximos da realidade das crianças, os guardas estimularam perguntas, experiências e reflexões sobre como pequenas escolhas de hoje podem ajudar a construir uma relação mais responsável com o dinheiro no futuro. De acordo com o GM Barban, que estava acompanhado da guarda municipal Stefani, a receptividade dos alunos foi positiva, pela participação de muitos deles durante o bate-papo. “É importante também ouvir estas crianças, que escutam os pais comentarem sobre problemas financeiros. Estamos ajudando os estudantes na conscientização para que, no futuro, eles possam viver melhor, sem dívidas e mais responsáveis com suas finanças”, revelou Barban.