A conta de energia não terá cobrança adicional de bandeira tarifária em outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou para o mês a bandeira verde, que indica condições favoráveis de geração. A mudança pode aliviar a conta, mas o valor final também depende do consumo de cada imóvel, das tarifas e dos tributos.

A bandeira verde volta a vigorar após cinco meses seguidos de bandeira amarela, que acrescentava R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Segundo a Aneel, o aumento das chuvas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, motivou a mudança. Os reservatórios de água das hidrelétricas foram estabilizados, sendo que as chuvas também reduziram a necessidade de acionar as termelétricas, que têm custo de geração mais alto.

Mas, como a previsão climática é de que o calor aumente, a CPFL Piratininga, que atende Jundiaí e região, orienta os clientes a acompanhar o consumo de energia e a usar, de forma adequada, aparelhos de ar-condicionado e a geladeira, por exemplo. No ar-condicionado, manter portas e janelas fechadas e limpar os filtros com regularidade ajuda o equipamento a funcionar melhor e a gastar menos energia. Na geladeira, é importante verificar a vedação da porta e evitar abri-la sem necessidade, o que reduz a perda de ar frio.