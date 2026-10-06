Os passageiros da Linha 7-Rubi passam a contar com máquinas com carregadores portáteis (powerbanks). Os equipamentos estão disponíveis em 15 estações, permitindo a retirada dos carregadores para uso durante o deslocamento.

O serviço é gratuito por até uma hora. Para utilizar o carregador, é necessário baixar o aplicativo da JET, empresa que firmou parceria com a concessinária TIC Trens para prestar o serviço, realizar o cadastro e retirar o equipamento em um dos terminais instalados nas estações. Depois do uso, o powerbank pode ser devolvido em qualquer terminal da JET disponível em locais públicos da cidade.

Na Linha 7-Rubi, as máquinas estão disponíveis nas estações Várzea Paulista, Botujuru, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Baltazar Fidélis, Franco da Rocha, Caieiras, Perus, Piqueri, Vila Aurora, Jaraguá, Vila Clarice, Pirituba, Lapa e Água Branca.