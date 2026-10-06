06 de outubro de 2026
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Passageiros da Linha 7-Rubi passam a contar com carregadores

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Equipamentos podem ser utilizados gratuitamente por até uma hora mediante cadastro no aplicativo da JET
Equipamentos podem ser utilizados gratuitamente por até uma hora mediante cadastro no aplicativo da JET

Os passageiros da Linha 7-Rubi passam a contar com máquinas com carregadores portáteis (powerbanks). Os equipamentos estão disponíveis em 15 estações, permitindo a retirada dos carregadores para uso durante o deslocamento.

O serviço é gratuito por até uma hora. Para utilizar o carregador, é necessário baixar o aplicativo da JET, empresa que firmou parceria com a concessinária TIC Trens para prestar o serviço, realizar o cadastro e retirar o equipamento em um dos terminais instalados nas estações. Depois do uso, o powerbank pode ser devolvido em qualquer terminal da JET disponível em locais públicos da cidade.

Na Linha 7-Rubi, as máquinas estão disponíveis nas estações Várzea Paulista, Botujuru, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Baltazar Fidélis, Franco da Rocha, Caieiras, Perus, Piqueri, Vila Aurora, Jaraguá, Vila Clarice, Pirituba, Lapa e Água Branca.

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