A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) fará, no dia 17 de outubro, o IV Workshop e VII Fórum Teórico-Prático de Ciências em Bioterismo. O evento, que vai acontecer presencialmente e é gratuito, tem como proposta promover atualização científica e ampliar conhecimentos sobre temas relacionados à pesquisa, inovação e práticas laboratoriais.

A programação reúne especialistas para discutir assuntos atuais, como o uso da inteligência artificial na produção científica, estratégias de comunicação de pesquisas e práticas de bem-estar animal em laboratórios.

“Nosso objetivo é aproximar conhecimento científico, inovação e prática, oferecendo aos participantes uma oportunidade de atualização e troca de experiências”, destaca o professor Marcelo Cunha da FMJ.