A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) fará, no dia 17 de outubro, o IV Workshop e VII Fórum Teórico-Prático de Ciências em Bioterismo. O evento, que vai acontecer presencialmente e é gratuito, tem como proposta promover atualização científica e ampliar conhecimentos sobre temas relacionados à pesquisa, inovação e práticas laboratoriais.
A programação reúne especialistas para discutir assuntos atuais, como o uso da inteligência artificial na produção científica, estratégias de comunicação de pesquisas e práticas de bem-estar animal em laboratórios.
“Nosso objetivo é aproximar conhecimento científico, inovação e prática, oferecendo aos participantes uma oportunidade de atualização e troca de experiências”, destaca o professor Marcelo Cunha da FMJ.
Entre os temas abordados está a palestra “A nova revolução científica: como utilizar a IA para trabalhar melhor e produzir mais”, que discutirá as possibilidades de aplicação da inteligência artificial no desenvolvimento de pesquisas e na rotina acadêmica.
A comunicação científica também estará em pauta, com a apresentação “Como comunicar sua ciência: estratégias para apresentações científicas de impacto”. O evento contará ainda com uma abordagem teórica e prática sobre bem-estar animal, com orientações sobre manejo e procedimentos de laboratório.
A programação será encerrada com uma aula prática, realizada no Laboratório de Anatomia da FMJ, proporcionando aos participantes uma experiência aplicada aos conteúdos apresentados durante o workshop.
O evento é destinado a estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, docentes e profissionais das áreas da saúde, ciências biológicas e áreas relacionadas.
Serviço
IV Workshop e VII Fórum Teórico-Prático de Ciências em Bioterismo
17 de outubro de 2026
Das 7h30 às 13h
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ)
Participação gratuita
Público-alvo: estudantes, pesquisadores, docentes e profissionais das áreas da saúde, ciências biológicas e afins
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas previamente neste link: https://www.even3.com.br/bioterismo/