Depois de mais de 20 anos morando em Nova Jersey, Estados Unidos, Márcia Aparecida Garcia, de 64 anos, retornou para Jundiaí em pleno tratamento contra o câncer de mama. Morando na casa da falecida mãe, ela enfrentou um período de desânimo, solidão e falta de energia para tarefas básicas do dia a dia, até tomar uma decisão: fazer parte das atividades em grupo da UBS Comercial, onde é acompanhada.
“Eu procurei ajuda no posto de saúde e uma psicóloga me sugeriu participar dos grupos. Eu estou amando, as pessoas são maravilhosas, o acompanhamento do meu tratamento oncológico é impecável e já vejo diferença até no meu corpo, por estar mais feliz”, relata.
A história da Márcia representa a de muitas pessoas que descobrem novos caminhos, decidem cuidar da saúde e encontram motivos para sair da rotina na terceira idade. Em Jundiaí, município com mais de 84 mil idosos, é com esse espírito que grupos de idosos acompanhados pela rede municipal de Saúde estão participando de uma programação de passeios que segue até novembro.
No mesmo ônibus de excursão que ela, quem também partia da Vila Comercial rumo a um passeio por adegas da Rota do Vinho era Maria Cleusa Rodrigues Salviano, 69 anos. Aposentada por invalidez, ela se dedica a exercícios físicos e atividades em grupo para vencer as dores do atropelamento que sofreu. “Sempre tive um perfil mais ativo, e agora, com a idade, continuei, porque me faz muito bem. Nunca mais tomei um antidepressivo e preenchi minha vida”, conta.
Adegas da Rota Vinho são alguns dos destinos dos passeios para pessoas idosas
As atividades integraram a 28ª Semana da Pessoa Idosa, promovida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) e participação da Secretaria de Promoção da Saúde. Os passeios seguem até novembro e incluem destinos como o Parque da Cidade, o Jardim Botânico e o Parque Corrupira.
A programação deste ano também ampliou o alcance das ações voltadas à população idosa. Em 2025, durante a 27ª Semana da Pessoa Idosa, cerca de 790 participantes foram contemplados em 18 passeios. Já nesta 28ª edição, a programação prevê 30 passeios até novembro, com aproximadamente 1,4 mil idosos participantes – um crescimento que reflete tanto a ampliação das atividades quanto a adesão dos usuários às iniciativas de convivência e envelhecimento ativo.
Os participantes são usuários de diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família que já integram grupos e atividades oferecidos pela rede ao longo do ano. Munícipes que tenham interesse em participar podem procurar sua unidade de referência para informar-se sobre a programação.
E se as mulheres são mais conhecidas por cuidarem da saúde, Oscar Aparecido de Lima prova que é possível vencer as crenças de que homem também pode ter uma vida plena. Servidor municipal aposentado e após anos esperando a “hora certa” de começar uma atividade, hoje, aos 65 anos, ele decidiu não ficar para trás.
“Sempre me faltava tempo de me exercitar, e a saúde começou a me cobrar com o passar dos anos, mas me sentia constrangido de começar a me movimentar. Até que eu decidi que não vou ser um idoso cheio de dores em casa, e tem sido muito bom”, conta.