Depois de mais de 20 anos morando em Nova Jersey, Estados Unidos, Márcia Aparecida Garcia, de 64 anos, retornou para Jundiaí em pleno tratamento contra o câncer de mama. Morando na casa da falecida mãe, ela enfrentou um período de desânimo, solidão e falta de energia para tarefas básicas do dia a dia, até tomar uma decisão: fazer parte das atividades em grupo da UBS Comercial, onde é acompanhada.

“Eu procurei ajuda no posto de saúde e uma psicóloga me sugeriu participar dos grupos. Eu estou amando, as pessoas são maravilhosas, o acompanhamento do meu tratamento oncológico é impecável e já vejo diferença até no meu corpo, por estar mais feliz”, relata.

A história da Márcia representa a de muitas pessoas que descobrem novos caminhos, decidem cuidar da saúde e encontram motivos para sair da rotina na terceira idade. Em Jundiaí, município com mais de 84 mil idosos, é com esse espírito que grupos de idosos acompanhados pela rede municipal de Saúde estão participando de uma programação de passeios que segue até novembro.