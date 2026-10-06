A eleição de domingo (4) colocou cinco nomes com ligação política com a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) entre os eleitos para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de São Paulo. Luiz Fernando Machado (PL) retorna a Brasília para um novo mandato de deputado federal, enquanto Leandro Basson (PODE), João Paulo (PL), Renata Sene (Republicanos) e Danilo Joan (PP) chegam à Alesp a partir de 2027.

Como demonstrado pela pesquisa eleitoral da American Analytics, contratada pelo Jornal de Jundiaí, Luiz Fernando e Basson já apareciam na liderança em Jundiaí, no dia 27 de setembro.

O resultado reúne trajetórias distintas: há quem venha da Câmara Municipal, quem tenha passado pelo Executivo de uma cidade e quem já tenha experiência no Legislativo federal. Em comum, os cinco fizeram da região uma parte importante de suas campanhas e agora terão de transformar a votação obtida nas urnas em atuação parlamentar.