A eleição de domingo (4) colocou cinco nomes com ligação política com a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) entre os eleitos para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de São Paulo. Luiz Fernando Machado (PL) retorna a Brasília para um novo mandato de deputado federal, enquanto Leandro Basson (PODE), João Paulo (PL), Renata Sene (Republicanos) e Danilo Joan (PP) chegam à Alesp a partir de 2027.
Como demonstrado pela pesquisa eleitoral da American Analytics, contratada pelo Jornal de Jundiaí, Luiz Fernando e Basson já apareciam na liderança em Jundiaí, no dia 27 de setembro.
O resultado reúne trajetórias distintas: há quem venha da Câmara Municipal, quem tenha passado pelo Executivo de uma cidade e quem já tenha experiência no Legislativo federal. Em comum, os cinco fizeram da região uma parte importante de suas campanhas e agora terão de transformar a votação obtida nas urnas em atuação parlamentar.
CÂMARA FEDERAL
Luiz Fernando assume com foco na saúde e integração regional
Eleito deputado federal com 129 mil votos, o ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, atribui a vitória a uma campanha baseada na proximidade com a população e na escuta das demandas da região. “Minha campanha foi feita, acima de tudo, com presença e escuta”, afirmou. O resultado, segundo ele, reforça a expectativa de que Jundiaí e os demais municípios da Região Metropolitana tenham uma representação capaz de defender pautas comuns em Brasília.
Ao comentar a sensação de saber que havia sido eleito, Luiz Fernando destacou a mistura de alegria e responsabilidade. “A primeira sensação foi de alegria, claro, mas acompanhada de uma responsabilidade enorme.” Para ele, a votação obtida na RMJ demonstra que a população espera avanços em áreas como saúde, mobilidade, segurança, emprego e infraestrutura. “Nossa região precisa ter força política para defender essas pautas e buscar os recursos necessários em Brasília.”
A saúde será uma das prioridades do mandato, com a busca por recursos para hospitais, ampliação de leitos e redução de filas. Ele também pretende defender o fim da renovação periódica de laudos para condições permanentes e viabilizar um hospital veterinário regional. Na distribuição de recursos, diz que ouvirá os prefeitos e levará em conta as necessidades de cada cidade. “Não basta conseguir recurso. É preciso saber onde investir, acompanhar a execução e garantir que o dinheiro público produza resultado.” O deputado também promete manter presença nos municípios e prestar contas. “Fui eleito para representar esta região e quero exercer o mandato perto das pessoas.”
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
João Paulo promete mandato voltado às demandas da região
Eleito deputado estadual, o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza, afirma que a vitória foi construída com uma campanha voltada para toda a Região Metropolitana de Jundiaí, e não apenas para uma cidade. “Orientamos a campanha para construir um mandato da região, e não de uma única cidade”, afirmou. Segundo ele, a estratégia foi percorrer os municípios, ouvir a população e mostrar que muitos dos problemas enfrentados são comuns e exigem soluções conjuntas. Ao falar sobre a sensação de saber que havia sido eleito, destacou a mistura de alegria, gratidão e responsabilidade. “Cada voto representa confiança e cobrança por resultados.” Para João Paulo, a votação na RMJ reforça a expectativa por mais investimentos e participação regional nas decisões do Estado.
A saúde será uma das prioridades do mandato, com foco nos serviços de média e alta complexidade, investimentos em hospitais e na criação de projetos compartilhados, como o Hospital Veterinário Estadual Regional. Mobilidade, infraestrutura, educação e inclusão também estão entre as áreas citadas. Para levar recursos aos municípios, pretende atuar por meio de emendas, articulação com secretarias estaduais e programas do governo. O deputado também promete manter presença nas cidades e prestar contas. “O mandato precisa continuar próximo das cidades”, afirmou, defendendo agendas regulares e canais de diálogo com prefeitos, vereadores, entidades e população.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Basson destaca confiança das urnas e promete mandato regional
A votação de 90.934 votos coloca Leandro Basson diante de um novo desafio político: transformar a confiança recebida nas urnas em ações para Jundiaí e os demais municípios da Região Metropolitana. A campanha, segundo ele, foi marcada pela presença nas ruas e pelo contato direto com a população. “Conduzi minha campanha com muita presença nas ruas, ouvindo as pessoas e mostrando o trabalho que já realizamos.” Sobre a confirmação da vitória, Basson afirmou que o resultado trouxe, principalmente, responsabilidade. “Receber 90.934 votos foi uma responsabilidade enorme e uma demonstração de confiança que me deixou muito honrado.” Para o deputado eleito, a votação expressiva na região demonstra uma expectativa por representatividade e resultados concretos.
Entre as prioridades para o primeiro ano de mandato, Basson aponta o fortalecimento da segurança pública e das políticas de enfrentamento à dependência química, além de saúde, infraestrutura e mobilidade. Na busca por recursos, pretende trabalhar diretamente com prefeitos, vereadores e lideranças para identificar as principais demandas. “O mandato será regional, independentemente de partido ou posição política”, afirmou. Basson também promete manter presença nas cidades e prestar contas pelas redes sociais. “Quero manter um mandato presente e acessível”, disse, defendendo diálogo permanente com a população, entidades e representantes dos municípios.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Danilo Joan destaca votação e compromisso com a região
A força das urnas levou o ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan, a uma nova etapa de sua trajetória política. Com 182 mil votos em 632 municípios, o resultado, segundo ele, representa não apenas uma vitória, mas uma responsabilidade diante da confiança recebida. “Receber 182 mil votos, em 632 municípios, foi uma emoção indescritível e uma responsabilidade enorme.” Para Danilo, a votação na Região Metropolitana de Jundiaí reforça a expectativa por um mandato capaz de integrar os municípios. “A população acredita em nossa capacidade de transformar gestão em resultados e espera um mandato que fortaleça toda a região.”
Entre as prioridades, estão saúde regional, mobilidade e infraestrutura. O deputado pretende trabalhar pela ampliação do acesso à média e alta complexidade, redução de filas e melhoria da conexão entre as cidades. Também cita o avanço do Trem Intercidades e soluções para o transporte intermunicipal. Na busca por investimentos, afirma que pretende atuar junto ao Governo do Estado, prefeituras e bancada federal. “Como prefeito, aprendi que recurso chega quando existe projeto, planejamento e articulação.” Educação, segurança e inclusão também estão entre as áreas prioritárias. Danilo promete ainda manter presença nos municípios e prestar contas do mandato. “Nosso mandato será presente, participativo e regional”, afirmou.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Renata Sene leva experiência de Francisco Morato à Alesp
A trajetória da ex-prefeita de Francisco Morato, Renata Sene, começou na área social e se desenvolveu dentro da administração pública até chegar ao comando de Francisco Morato. Formada em Serviço Social e mestre em Desenvolvimento Regional, ela iniciou a carreira pública, como servidora, na Prefeitura em 2001 e, antes de entrar para a política eleitoral, atuou na área de Educação e na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
Em 2016, foi eleita prefeita de Francisco Morato com 23.515 votos e, quatro anos depois, conquistou a reeleição com 72.351 votos, correspondentes a 86,9% dos votos válidos. A gestão teve como uma das marcas a adoção de políticas relacionadas à Agenda 2030 da ONU, além de iniciativas nas áreas social e de desenvolvimento sustentável. Renata também representou o Brasil em agendas internacionais e participou da COP28.
Depois de oito anos à frente da Prefeitura, ampliou sua atuação política em âmbito nacional. Em fevereiro de 2025, assumiu a presidência da Fundação Republicana Brasileira, tornando-se a segunda mulher a ocupar o cargo. Na campanha de 2026, levou para o debate estadual a experiência acumulada na gestão municipal e a defesa de políticas construídas a partir da participação das cidades.
Agora, com 73.526 votos, Renata chega à Assembleia Legislativa de São Paulo para um mandato de quatro anos. A eleição amplia a representação política da região e abre uma nova etapa de uma trajetória iniciada no serviço público e construída em torno de políticas sociais, desenvolvimento regional e participação popular.