A gata Nyx, que foi resgatada e está sob os cuidados de uma protetora de animais, está internada em estado grave após sofrer complicações durante o parto. Ela começou a parir por volta das 4h, mas, depois do nascimento de alguns filhotes, deixou de apresentar contrações. Dois dos filhotes não sobreviveram.

Diante da suspeita de que ainda havia filhotes no útero, Nyx foi levada às pressas para atendimento veterinário e precisou passar por uma cesárea de emergência. Durante o procedimento, a equipe identificou ruptura do útero, além de sangue e conteúdo do parto na cavidade abdominal.

A situação exigiu a retirada do útero e dos ovários e uma limpeza da cavidade abdominal. Nyx continua hospitalizada, recebendo antibióticos, medicamentos para dor e acompanhamento veterinário. Apesar da gravidade, segundo a cuidadora, ela está alerta, consegue caminhar e está se alimentando sozinha.