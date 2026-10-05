A gata Nyx, que foi resgatada e está sob os cuidados de uma protetora de animais, está internada em estado grave após sofrer complicações durante o parto. Ela começou a parir por volta das 4h, mas, depois do nascimento de alguns filhotes, deixou de apresentar contrações. Dois dos filhotes não sobreviveram.
Diante da suspeita de que ainda havia filhotes no útero, Nyx foi levada às pressas para atendimento veterinário e precisou passar por uma cesárea de emergência. Durante o procedimento, a equipe identificou ruptura do útero, além de sangue e conteúdo do parto na cavidade abdominal.
A situação exigiu a retirada do útero e dos ovários e uma limpeza da cavidade abdominal. Nyx continua hospitalizada, recebendo antibióticos, medicamentos para dor e acompanhamento veterinário. Apesar da gravidade, segundo a cuidadora, ela está alerta, consegue caminhar e está se alimentando sozinha.
Campanha
Os gastos com cirurgia, internação, exames e medicamentos já ultrapassaram R$ 2 mil, e a cuidadora afirma que não consegue arcar sozinha com o tratamento. Ela também é responsável por outros animais resgatados.
A campanha busca arrecadar recursos para manter Nyx internada e dar continuidade ao tratamento. Doações de qualquer valor podem ser feitas pelo Pix (11) 91096-8025. Quem não puder contribuir também pode ajudar compartilhando o pedido.