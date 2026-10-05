A Exposição Itinerante SmartZoo tem programação especial durante o mês de outubro no JundiaíShopping. Além dos animais animatrônicos em tamanho real, o espaço contará com oficinas de pintura em gesso, pintura facial, musical e encontro com personagens.

A exposição permanece na Praça de Eventos até 25 de outubro e reúne 22 animais animatrônicos em tamanho real, com sons e movimentos inspirados no comportamento de espécies selvagens. Entre os animais estão leões, girafas, hipopótamos, elefantes, zebras, gorila com filhote, orangotango, tigre, pandas e uma cobra posicionada em uma árvore.

Oficinas e pintura facial

Até o dia 18 de outubro, das 14h às 20h, as crianças poderão participar de uma oficina de pintura em gesso, realizada no Piso Jundiaí. As peças são inspiradas em animais da exposição, como macaco, girafa, leão, tigre e zebra.