A Exposição Itinerante SmartZoo tem programação especial durante o mês de outubro no JundiaíShopping. Além dos animais animatrônicos em tamanho real, o espaço contará com oficinas de pintura em gesso, pintura facial, musical e encontro com personagens.
A exposição permanece na Praça de Eventos até 25 de outubro e reúne 22 animais animatrônicos em tamanho real, com sons e movimentos inspirados no comportamento de espécies selvagens. Entre os animais estão leões, girafas, hipopótamos, elefantes, zebras, gorila com filhote, orangotango, tigre, pandas e uma cobra posicionada em uma árvore.
Oficinas e pintura facial
Até o dia 18 de outubro, das 14h às 20h, as crianças poderão participar de uma oficina de pintura em gesso, realizada no Piso Jundiaí. As peças são inspiradas em animais da exposição, como macaco, girafa, leão, tigre e zebra.
A atividade é gratuita, mas é necessário realizar check-in pelo aplicativo Multi.
Nos dias 17 e 18 de outubro, também das 14h às 20h, será realizada uma atividade de pintura facial, igualmente no Piso Jundiaí e com participação gratuita mediante check-in no aplicativo.
Musical e encontro com personagens
Nos dias 10 e 12 de outubro, às 16h, o Terraço do JundiaíShopping receberá um musical inspirado no mundo animal. A atração terá interação com o público, sons, ritmos e personagens.
Nas mesmas datas, as crianças também poderão participar de um Meet & Greet com os personagens, mediante resgate pelo aplicativo Multi.
Exposição permanece até 25 de outubro
Além da programação especial, a Exposição SmartZoo pode ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento do shopping.
O espaço conta ainda com passeio de trenzinho, estação de realidade virtual, loja temática e espaço para fotos com um elefante cenográfico.
O passeio de trenzinho é gratuito mediante check-in pelo aplicativo Multi. Já a estação de realidade virtual e as demais atrações possuem bilheteria própria.