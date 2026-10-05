A Motiva Autoban e o Instituto Motiva celebram os 25 anos do Programa Caminhos para a Saúde com uma ação especial voltada ao cuidado e ao bem-estar dos caminhoneiros e caminhoneiras que circulam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Realizada em parceria com a Scania, a Universidade São Judas e a Fundação OneSight EssilorLuxottica, a iniciativa acontece entre os dias 6 e 8 de outubro, na sede do programa, localizada no km 56 da rodovia dos Bandeirantes, sentido Sul (Capital), em Jundiaí.

Durante os três dias, os motoristas terão acesso gratuito a atendimentos e orientações nas áreas de odontologia, psicologia, nutrição, oftalmologia, fisioterapia, enfermagem, podologia, cabeleireiro e bem-estar, além de conteúdos sobre saúde financeira e empreendedorismo. A ação faz parte do “Rota do Cuidado”, iniciativa da Scania, que busca ampliar o acesso aos cuidados de saúde, estimular hábitos preventivos e contribuir para a qualidade de vida das pessoas.

Um dos destaques da programação será o atendimento oftalmológico realizado em parceria com a Fundação OneSight EssilorLuxottica. Os participantes poderão realizar exames de visão e, quando necessário, receber gratuitamente óculos de correção. A iniciativa reforça a importância da saúde visual para a segurança nas estradas, contribuindo para melhores condições de condução e prevenção de acidentes. A expectativa é atender até 40 caminhoneiros por dia com consultas especializadas.