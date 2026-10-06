Em Jundiaí, uma em cada seis pessoas com 60 anos ou mais vive sozinha, e quase 71% desse grupo são mulheres, segundo pesquisa multicêntrica com participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), apresentada ao município. O levantamento aponta que 16,2% da população idosa vive em domicílios unipessoais, proporção próxima à média do Estado de São Paulo, de 17,5%. O estudo também identificou questões relacionadas à saúde, autonomia, renda, relações familiares e acesso aos serviços públicos. A Prefeitura, porém, afirma que não possui atualmente um número próprio de idosos que vivem sozinhos e são acompanhados pela rede municipal.

Jundiaí foi uma das três cidades analisadas, ao lado de São Paulo e Santo André. Nas três cidades, a população com 60 anos ou mais já supera a de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Em Jundiaí, as mulheres representam 56,8% da população idosa.

Um dos pontos destacados pelos pesquisadores em Jundiaí foi a dimensão territorial. Segundo o estudo, trajetos de 15 ou 20 minutos de carro podem levar horas no transporte público, com baldeações, o que restringe a circulação de idosos de algumas regiões aos próprios bairros, principalmente entre quem vive sozinho e tem limitações físicas.