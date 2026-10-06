Em Jundiaí, uma em cada seis pessoas com 60 anos ou mais vive sozinha, e quase 71% desse grupo são mulheres, segundo pesquisa multicêntrica com participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), apresentada ao município. O levantamento aponta que 16,2% da população idosa vive em domicílios unipessoais, proporção próxima à média do Estado de São Paulo, de 17,5%. O estudo também identificou questões relacionadas à saúde, autonomia, renda, relações familiares e acesso aos serviços públicos. A Prefeitura, porém, afirma que não possui atualmente um número próprio de idosos que vivem sozinhos e são acompanhados pela rede municipal.
Jundiaí foi uma das três cidades analisadas, ao lado de São Paulo e Santo André. Nas três cidades, a população com 60 anos ou mais já supera a de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Em Jundiaí, as mulheres representam 56,8% da população idosa.
Um dos pontos destacados pelos pesquisadores em Jundiaí foi a dimensão territorial. Segundo o estudo, trajetos de 15 ou 20 minutos de carro podem levar horas no transporte público, com baldeações, o que restringe a circulação de idosos de algumas regiões aos próprios bairros, principalmente entre quem vive sozinho e tem limitações físicas.
Em Jundiaí, 10 idosos que moram sozinhos foram entrevistados e dois grupos focais reuniram profissionais da rede intersetorial de atendimento. A pesquisa também contou com a participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), que integrou o trabalho realizado no município.
Cuidado redobrado
Entre este público está Rosa Maria Argento, de 78 anos, que mora sozinha há seis anos, desde que ficou viúva. Para ela, a liberdade é uma das principais vantagens de viver sem companhia. A rotina, porém, muda quando surgem problemas de saúde. Em abril, Rosa caiu no quintal de casa, fraturou o ombro e passou a depender mais dos filhos e de outros familiares. “A parte boa é que eu faço o que quero. Não tem ninguém falando ‘não faça isso’ ou ‘não faça aquilo’. Para mim, não tem uma parte ruim em morar sozinha. O problema é quando começam a aparecer doenças ou alguma dificuldade e eu não consigo fazer as coisas sozinha”, conta.
Depois da morte do marido, Rosa também perdeu parte da disposição para sair, viajar e manter a vida social que tinha antes. A queda aumentou a necessidade de ajuda e trouxe uma sensação que, segundo ela, aparece principalmente à noite. “Depois que perdi meu marido, perdi o ânimo de sair e interagir. À noite, principalmente quando não consigo dormir, eu sinto mais a solidão, porque percebo que estou sozinha. Quando tem gente em casa, fico mais animada, porque tenho com quem conversar”, afirma.
A experiência de Rosa mostra como um problema de saúde pode alterar rapidamente a rotina de quem vive sozinho. Segundo a geriatra Luciana Maria Pires dos Santos, do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, quedas estão entre as ocorrências frequentes entre idosos, ao lado de AVC, infarto, infecções e complicações de doenças crônicas. “Nos serviços de urgência e emergência, os idosos geralmente procuram assistência por eventos agudos, como AVC, infarto ou crises hipertensivas. Também são comuns complicações de doenças crônicas, processos infecciosos, especialmente pneumonia e infecção urinária, além das quedas, que podem resultar em lesões importantes e impactar significativamente a autonomia e a qualidade de vida.”
Prefeitura usa estudo no novo plano
A Prefeitura informou que a pesquisa foi um estudo acadêmico pontual e amostral e não gerou dados por bairros nem números específicos de idosos que vivem sozinhos e são atendidos pela rede municipal. O acompanhamento ocorre por busca ativa e demanda espontânea nos CRAS, CREAS e serviços de Saúde.
Segundo a administração, os resultados estão sendo usados na elaboração do novo Plano Municipal para os Idosos, previsto para começar no próximo ano e que busca certificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). A cidade mantém ainda o CCI Argos, com cerca de 520 participantes, além de serviços nos CRAS, Centro Dia do Idoso, Ambulatório de Geriatria, UBSs e Clínicas da Família.
Confira a pesquisa “Pessoas Idosas que Moram Sozinhas: demandas para as políticas públicas” e os resultados do estudo em projetoidosos.cealag.com.br