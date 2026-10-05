Nesta semana, o tempo instável deve continuar em Jundiaí. Depois de um domingo de eleições marcado por tempestade no período da tarde, ao longo dos próximos dias, a chuva deve se manter constante na cidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda (5) ainda deve chover na Terra da Uva, durante a tarde e à noite. Amanhã (6), a temperatura não deve subir muito, ficará entre 16°C e 20°C, com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Para a quarta-feira (7) são previstas pancadas de chuva isoladas e termômetros entre 17°C e 24°C. Já na quinta-feira (8), a mínima deve cair um pouco, para 16°C, e a máxima irá a 28°C; haverá pancadas de chuva isoladas. Na sexta-feira (9), ainda com previsão de chuva isolada, termômetros de 20°C a 30°C.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a previsão indica novos acumulados de chuva de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm ao longo desta segunda nas áreas em alerta, que abrangem as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Campinas e Jundiaí, Sorocaba, Itapeva e Registro.