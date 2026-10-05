05 de outubro de 2026
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METEOROLOGIA

Semana em Jundiaí terá chuva, queda de temperatura e depois alta

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Para esta semana, são esperadas chuvas ao longo de todos os dias, seja de forma isolada ou não
Para esta semana, são esperadas chuvas ao longo de todos os dias, seja de forma isolada ou não

Nesta semana, o tempo instável deve continuar em Jundiaí. Depois de um domingo de eleições marcado por tempestade no período da tarde, ao longo dos próximos dias, a chuva deve se manter constante na cidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda (5) ainda deve chover na Terra da Uva, durante a tarde e à noite. Amanhã (6), a temperatura não deve subir muito, ficará entre 16°C e 20°C, com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Para a quarta-feira (7) são previstas pancadas de chuva isoladas e termômetros entre 17°C e 24°C. Já na quinta-feira (8), a mínima deve cair um pouco, para 16°C, e a máxima irá a 28°C; haverá pancadas de chuva isoladas. Na sexta-feira (9), ainda com previsão de chuva isolada, termômetros de 20°C a 30°C.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a previsão indica novos acumulados de chuva de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm ao longo desta segunda nas áreas em alerta, que abrangem as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Campinas e Jundiaí, Sorocaba, Itapeva e Registro.

O Gabinete de Crise acompanha a situação dos municípios, orienta as equipes locais e avalia a necessidade de apoio às cidades atingidas. O órgão registrou fortes rajadas de vento no domingo (4) com a tempestade que atingiu o estado.

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