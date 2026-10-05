O Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão promove, em outubro, duas edições do Bazar Solidário: a primeira entre os dias 6 e 9, com foco no público infantil, e a segunda do dia 13 ao dia 15, com itens em geral.

No bazar que começa nesta terça-feira (6), estarão à venda roupas e brinquedos, em função da proximidade com o Dia das Crianças. Já na próxima semana, roupas, sapatos, acessórios, livros e utensílios domésticos, com preços acessíveis, estarão disponíveis.

Tanto na primeira como na segunda edição, o bazar estará aberto das 9 às 16 horas, na sede do Braille – avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, nº 550, Anhangabaú. O pagamento poderá ser realizado em dinheiro ou Pix.