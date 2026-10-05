Adultos de 35 a 50 anos que cuidam simultaneamente de filhos e familiares mais velhos relatam falta de tempo, exaustão física, estresse e burnout, segundo estudo publicado na Frontiers in Public Health. Dados citados pelos autores apontam que a chamada geração sanduíche pode ter, em média, 1,7 hora a menos de sono e 2,4 horas a menos de lazer por dia. A longo prazo, esse acúmulo de responsabilidades favorece o ganho de peso e eleva o risco de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, além de comprometer a concentração e o humor.

Quando o tempo de descanso e lazer é sacrificado de forma contínua, múltiplos sistemas do corpo passam a atuar sob pressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estresse crônico e a falta de descanso podem afetar a saúde física e mental e contribuir indiretamente para o agravamento de fatores de risco associados às doenças não transmissíveis, como a hipertensão.

“Quando a pessoa precisa conciliar as demandas dos filhos, dos pais e, muitas vezes, também do trabalho, o tempo disponível para cuidar de si mesma acaba ficando em segundo plano. O autocuidado não significa apenas fazer consultas médicas, envolve ter uma alimentação adequada, dormir bem, praticar atividade física, ter momentos de lazer e descanso e manter uma vida social saudável”, afirma Paula Fabrega, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.