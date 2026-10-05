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12 DE OUTUBRO

Parque Corrupira terá programação para o Dia das Crianças

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Entre as atrações previstas estão os brinquedos infláveis e distribuição de brindes de empresas parceiras
Entre as atrações previstas estão os brinquedos infláveis e distribuição de brindes de empresas parceiras

O Parque do Trabalhador (Parque Corrupira), será palco de uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, comemorado na segunda-feira, 12 de outubro. Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, os visitantes poderão aproveitar o dia com uma programação diversificada, com atrações culturais e esportivas, brinquedos, gastronomia e ações voltadas para crianças e famílias inteiras. 

Abertura:
A abertura do parque para o público geral está prevista para 9h. Para os visitantes que tiverem agendamento nos quiosques, a entrada será permitida a partir das 8h. O parque conta com:

  • 48 quiosques equipados com churrasqueiras e pia;
  • 33 Mesas de piquenique espalhadas pelo parque (sem churrasqueira e sem pia) sem necessidade de agendamento;
  • 2 quiosques de apoio: 1 com pia (sem churrasqueira) ao lado da Praça Pet e outro no Meliponário;
  • Grelhas disponíveis na administração (mediante apresentação de documento com foto);
  • Permissão para levar churrasqueira própria.

Observação: A reserva da churrasqueira poderá ser feita a partir de hoje (5) neste link.

Brincadeiras, atrações e gastronomia

Entre as atrações previstas estão os brinquedos infláveis e distribuição de brindes de empresas parceiras. Também está prevista a participação de empreendedores, seguindo o modelo das programações realizadas em edições anteriores.

O tradicional trenzinho do Parque Corrupira também integra a estrutura de lazer do espaço. O parque conta ainda com playground infantil, áreas para piquenique, academia ao ar livre, espaço pet, meliponário, aviário e área destinada a eventos e apresentações.

Esporte e Lazer

A Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) programou atividades esportivas e recreativas na quadra esportiva e com a participação de educadores para orientar as atividades.

Atrações culturais diversificadas

A programação cultural também terá espaço garantido, com apresentação de bandas no palco principal e intervenções artísticas, além de atrações preparadas para proporcionar um dia de lazer e convivência para toda a família.

Saúde e solidariedade

A programação prevê ainda ações na área da saúde, incluindo campanha de vacinação e apoio com ambulância durante todo o evento.

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) também marca presença, com arrecadação de alimentos na entrada do parque.

Mobilidade e segurança

Para garantir a organização e a segurança do público, a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), contará com agentes de trânsito a partir das 6h, além de programação especial de trânsito e transporte. As linhas regulares de ônibus previstas para atender a região serão mantidas. A organização do evento também contará com o apoio operacional da Guarda Municipal.

Serviço:
Dia das Crianças no Parque Corrupira;
Data: 12 de outubro;
Abertura ao público geral: 9h;
Entrada para pessoas com agendamento nos quiosques: a partir das 8h;
Endereço: avenida Nicola Accieri, 1900, Currupira.

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