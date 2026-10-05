O Parque do Trabalhador (Parque Corrupira), será palco de uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, comemorado na segunda-feira, 12 de outubro. Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, os visitantes poderão aproveitar o dia com uma programação diversificada, com atrações culturais e esportivas, brinquedos, gastronomia e ações voltadas para crianças e famílias inteiras.

Abertura:

A abertura do parque para o público geral está prevista para 9h. Para os visitantes que tiverem agendamento nos quiosques, a entrada será permitida a partir das 8h. O parque conta com:

48 quiosques equipados com churrasqueiras e pia;

33 Mesas de piquenique espalhadas pelo parque (sem churrasqueira e sem pia) sem necessidade de agendamento;

2 quiosques de apoio: 1 com pia (sem churrasqueira) ao lado da Praça Pet e outro no Meliponário;

Grelhas disponíveis na administração (mediante apresentação de documento com foto);

Permissão para levar churrasqueira própria.

Observação: A reserva da churrasqueira poderá ser feita a partir de hoje (5) neste link.