O Parque do Trabalhador (Parque Corrupira), será palco de uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, comemorado na segunda-feira, 12 de outubro. Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, os visitantes poderão aproveitar o dia com uma programação diversificada, com atrações culturais e esportivas, brinquedos, gastronomia e ações voltadas para crianças e famílias inteiras.
Abertura:
A abertura do parque para o público geral está prevista para 9h. Para os visitantes que tiverem agendamento nos quiosques, a entrada será permitida a partir das 8h. O parque conta com:
- 48 quiosques equipados com churrasqueiras e pia;
- 33 Mesas de piquenique espalhadas pelo parque (sem churrasqueira e sem pia) sem necessidade de agendamento;
- 2 quiosques de apoio: 1 com pia (sem churrasqueira) ao lado da Praça Pet e outro no Meliponário;
- Grelhas disponíveis na administração (mediante apresentação de documento com foto);
- Permissão para levar churrasqueira própria.
Observação: A reserva da churrasqueira poderá ser feita a partir de hoje (5) neste link.
Brincadeiras, atrações e gastronomia
Entre as atrações previstas estão os brinquedos infláveis e distribuição de brindes de empresas parceiras. Também está prevista a participação de empreendedores, seguindo o modelo das programações realizadas em edições anteriores.
O tradicional trenzinho do Parque Corrupira também integra a estrutura de lazer do espaço. O parque conta ainda com playground infantil, áreas para piquenique, academia ao ar livre, espaço pet, meliponário, aviário e área destinada a eventos e apresentações.
Esporte e Lazer
A Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) programou atividades esportivas e recreativas na quadra esportiva e com a participação de educadores para orientar as atividades.
Atrações culturais diversificadas
A programação cultural também terá espaço garantido, com apresentação de bandas no palco principal e intervenções artísticas, além de atrações preparadas para proporcionar um dia de lazer e convivência para toda a família.
Saúde e solidariedade
A programação prevê ainda ações na área da saúde, incluindo campanha de vacinação e apoio com ambulância durante todo o evento.
O Fundo Social de Solidariedade (Funss) também marca presença, com arrecadação de alimentos na entrada do parque.
Mobilidade e segurança
Para garantir a organização e a segurança do público, a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), contará com agentes de trânsito a partir das 6h, além de programação especial de trânsito e transporte. As linhas regulares de ônibus previstas para atender a região serão mantidas. A organização do evento também contará com o apoio operacional da Guarda Municipal.
Serviço:
Dia das Crianças no Parque Corrupira;
Data: 12 de outubro;
Abertura ao público geral: 9h;
Entrada para pessoas com agendamento nos quiosques: a partir das 8h;
Endereço: avenida Nicola Accieri, 1900, Currupira.