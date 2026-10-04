04 de outubro de 2026
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2º TURNO

Flávio e Lula vão disputar segundo turno da eleição presidencial

Por Redação | Das Agências
| Tempo de leitura: 1 min
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DIVULGAÇÃO
O senador Flávio Bolsonaro (PL), 45, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80, disputarão o segundo turno da eleição presidencial de 2026, marcado para o dia 25 de outubro.
O senador Flávio Bolsonaro (PL), 45, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80, disputarão o segundo turno da eleição presidencial de 2026, marcado para o dia 25 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), 45, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80, disputarão o segundo turno da eleição presidencial de 2026, marcado para o dia 25 de outubro.

A apuração dos votos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou o primeiro turno mais acirrado desde 1989, quando o Brasil retomou as eleições diretas após a ditadura militar.

Pela oitava vez a corrida presidencial será definida no segundo turno —as exceções ocorreram em 1994 e 1998. Nenhuma delas, porém, havia registrado um placar tão apertado no primeiro turno como agora.

O desafio maior será do presidente Lula, que tenta seu quarto mandato como presidente. O petista foi duramente criticado pelos outros candidatos e viu Flávio Bolsonaro crescer significativamente na reta final, a ponto de ser considerado o favorito no segundo turno por alguns segmentos, como agentes do mercado financeiro.

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