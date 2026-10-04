Duas urnas eletrônicas precisaram ser substituídas durante a votação deste domingo (4), em Jundiaí, por problemas técnicos. Segundo a chefe do Cartório Eleitoral da 281ª Zona Eleitoral, Gisele Takakuwa, uma apresentou problema no teclado e outra desligou e não reinicializou. As urnas foram substituídas e, segundo o cartório, a votação continuou normalmente nas respectivas seções.
Também houve denúncias relacionadas a wind banners. De acordo com Gisele, por determinação judicial, equipes foram às ruas para recolher o material. Até o momento da entrevista, não havia registro de denúncias de boca de urna.
Voto já registrado
Outro caso será analisado após o encerramento da votação. Uma eleitora informou que, ao chegar para votar, seu voto já havia sido registrado por outra pessoa. Segundo Gisele, a orientação da juíza eleitoral é aguardar o fim da eleição para analisar os boletins de urna e as atas das seções. “Nós temos que aguardar o final das eleições, verificar os boletins de urna e depois analisar a ata também para verificar o que de fato aconteceu nesse caso”, disse.
A situação ainda será apurada pela Justiça Eleitoral.