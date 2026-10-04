Duas urnas eletrônicas precisaram ser substituídas durante a votação deste domingo (4), em Jundiaí, por problemas técnicos. Segundo a chefe do Cartório Eleitoral da 281ª Zona Eleitoral, Gisele Takakuwa, uma apresentou problema no teclado e outra desligou e não reinicializou. As urnas foram substituídas e, segundo o cartório, a votação continuou normalmente nas respectivas seções.

Também houve denúncias relacionadas a wind banners. De acordo com Gisele, por determinação judicial, equipes foram às ruas para recolher o material. Até o momento da entrevista, não havia registro de denúncias de boca de urna.

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