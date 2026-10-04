Nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, serão encerradas as inscrições para as 120 vagas gratuitas do Ensino Médio Técnico em Logística do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Jundiaí. Estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental podem se inscrever gratuitamente para obter a formação básica e técnica.
Essas são as últimas vagas para 2027 do IFSP Jundiaí, que oferece educação de excelência e sem mensalidade. 50% das vagas são reservadas para alunos de escolas públicas.
O Processo Seletivo do curso Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio terá aplicação de um exame de seleção, que abrange os conteúdos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, e será aplicado em 22 de novembro. As inscrições são simples, feitas pela internet com o CPF do estudante, e a taxa pode ser paga até terça-feira (6).
A formação permite que o jovem faça todo o Ensino Médio regular e saia também com um diploma técnico de nível federal. Além da gratuidade dos cursos, a instituição adota a política de ações afirmativas, garantindo 60 das 120 vagas para alunos oriundos de escolas públicas, além de cotas sociais e raciais.
Como participar:
Prazo de inscrição: até segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Taxa de inscrição: R$ 60 (pode ser paga até terça-feira, dia 6)
Inscrições on-line: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2027-1/
Dúvidas: WhatsApp (11) 98614-1385 | (11) 2448-8500