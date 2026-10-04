Nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, serão encerradas as inscrições para as 120 vagas gratuitas do Ensino Médio Técnico em Logística do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Jundiaí. Estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental podem se inscrever gratuitamente para obter a formação básica e técnica.

Essas são as últimas vagas para 2027 do IFSP Jundiaí, que oferece educação de excelência e sem mensalidade. 50% das vagas são reservadas para alunos de escolas públicas.

O Processo Seletivo do curso Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio terá aplicação de um exame de seleção, que abrange os conteúdos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, e será aplicado em 22 de novembro. As inscrições são simples, feitas pela internet com o CPF do estudante, e a taxa pode ser paga até terça-feira (6).