Na Escola Conde do Parnaíba, no Centro de Jundiaí, o domingo de eleições foi marcado por histórias que atravessam gerações e mostram diferentes formas de viver o momento de exercer a cidadania. Entre famílias que transformam o voto em tradição e eleitores que acompanham há décadas as mudanças do processo eleitoral, cada ida à urna carrega uma experiência particular.

Para William Ortiz, Cátia Benaduce e a filha Beatriz Ortiz, o caminho até a seção eleitoral é também um momento em família. O casal conta que tem o hábito de votar junto e, com o passar dos anos, as filhas também passaram a acompanhá-los. Para William, reunir a família no dia da eleição reforça a importância de participar e escolher os representantes do país.

“É muito gratificante. Eu e a Cátia sempre votamos juntos, agora nossas filhas também”, contou William. Para ele, o ambiente familiar também pode ser espaço para o diálogo em um período marcado por divergências políticas. O eleitor defende que as diferenças sejam discutidas com respeito, sem que opiniões distintas acabem rompendo amizades ou vínculos familiares.