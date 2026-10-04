Na Escola Conde do Parnaíba, no Centro de Jundiaí, o domingo de eleições foi marcado por histórias que atravessam gerações e mostram diferentes formas de viver o momento de exercer a cidadania. Entre famílias que transformam o voto em tradição e eleitores que acompanham há décadas as mudanças do processo eleitoral, cada ida à urna carrega uma experiência particular.
Para William Ortiz, Cátia Benaduce e a filha Beatriz Ortiz, o caminho até a seção eleitoral é também um momento em família. O casal conta que tem o hábito de votar junto e, com o passar dos anos, as filhas também passaram a acompanhá-los. Para William, reunir a família no dia da eleição reforça a importância de participar e escolher os representantes do país.
“É muito gratificante. Eu e a Cátia sempre votamos juntos, agora nossas filhas também”, contou William. Para ele, o ambiente familiar também pode ser espaço para o diálogo em um período marcado por divergências políticas. O eleitor defende que as diferenças sejam discutidas com respeito, sem que opiniões distintas acabem rompendo amizades ou vínculos familiares.
A presença de Beatriz neste domingo, porém, teve um significado ainda mais especial. Depois de morar por um período na Holanda, ela retornou ao Brasil e voltou a participar presencialmente de uma eleição presidencial no país. Durante o período em que esteve no exterior, ela optou por não transferir o título de eleitor e, por isso, continuou vinculada à votação no Brasil.
“Poder votar aqui, para mim, é um momento de muita felicidade”, afirmou Beatriz. Segundo ela, a decisão de participar das eleições também foi influenciada pelos pais, que, de acordo com seu relato, nunca deixaram de votar e sempre procuraram conscientizá-la sobre a importância da participação eleitoral.
Beatriz também acompanhou de longe o ambiente político brasileiro enquanto estava na Holanda. A polarização dos últimos anos, segundo ela, não passou despercebida no exterior. Agora, voltar a votar no país depois de cerca de dez anos torna a eleição presidencial deste domingo uma experiência especialmente significativa.
Se para Beatriz o momento representa um reencontro com o voto no Brasil, para Orlando Nunciaroni, de 80 anos, votar é uma tradição que acompanha praticamente toda a sua vida adulta. Ele conta que vota desde os 18 anos e continua indo às urnas porque entende que a escolha dos representantes também está relacionada ao futuro de filhos e netos.
Ao longo dessas décadas, Orlando viu o processo eleitoral brasileiro mudar. A tecnologia transformou a votação e a apuração, enquanto as urnas eletrônicas passaram a fazer parte da rotina dos eleitores. Para ele, apesar das discussões que ainda existem sobre a segurança do sistema, as mudanças facilitaram o processo.
A política também mudou, na visão do eleitor. Aos 80 anos, Orlando afirma perceber hoje uma divisão maior entre as pessoas e diz sentir mais dificuldade em identificar em quem confiar. Ele também critica o que considera uma busca por interesses pessoais entre parte dos políticos, embora reconheça que a sociedade precisa continuar participando das eleições.
Entre a família Ortiz e Orlando, há décadas de diferença e experiências completamente distintas, mas também um ponto em comum: a decisão de estar presente. Seja como tradição familiar, reencontro depois de anos fora do país ou hábito mantido desde a juventude, o voto deste domingo representa, para eles, uma forma de participar do futuro que será vivido pelas próximas gerações.