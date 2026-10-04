04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Boca de urna é relatada em escola de Jundiaí

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fiscal afirmou que homem fazia campanha para candidato a deputado federal e deixou o local após ser advertido.
Fiscal afirmou que homem fazia campanha para candidato a deputado federal e deixou o local após ser advertido.

Uma fiscal que atuava na Escola Estadual Conde do Parnaíba, em Jundiaí, relatou neste domingo (4) um caso de possível boca de urna nas proximidades do local de votação. Segundo ela, um homem não identificado estaria abordando eleitores para pedir votos para o candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado.

De acordo com o relato, a fiscal percebeu a movimentação e advertiu o homem sobre a prática, afirmando que acionaria a Polícia Militar caso ele continuasse. Após ser alertado, o rapaz deixou rapidamente o local e não foi possível identificá-lo.

A fiscal, que preferiu não ter o nome divulgado, afirmou que não houve abordagem policial porque o homem saiu antes da chegada da PM. Até o momento, não há informação de prisão ou registro oficial da ocorrência relacionado ao caso.

A boca de urna é considerada crime eleitoral pela legislação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a prática consiste na tentativa de convencer, influenciar ou arregimentar eleitores no dia da votação. A legislação prevê detenção de seis meses a um ano, além de multa. 

A Justiça Eleitoral permite apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência política no dia da eleição. Abordagens de eleitores, pedidos de voto e distribuição de material de campanha são proibidos. 

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