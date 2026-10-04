Uma fiscal que atuava na Escola Estadual Conde do Parnaíba, em Jundiaí, relatou neste domingo (4) um caso de possível boca de urna nas proximidades do local de votação. Segundo ela, um homem não identificado estaria abordando eleitores para pedir votos para o candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado.

De acordo com o relato, a fiscal percebeu a movimentação e advertiu o homem sobre a prática, afirmando que acionaria a Polícia Militar caso ele continuasse. Após ser alertado, o rapaz deixou rapidamente o local e não foi possível identificá-lo.

A fiscal, que preferiu não ter o nome divulgado, afirmou que não houve abordagem policial porque o homem saiu antes da chegada da PM. Até o momento, não há informação de prisão ou registro oficial da ocorrência relacionado ao caso.