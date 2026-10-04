O Governo de São Paulo preparou um esquema especial de atuação das polícias Civil e Militar para garantir a segurança durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, neste domingo (4). O planejamento abrange todas as regiões do estado e inclui reforço no policiamento preventivo ao longo do fim de semana, proteção dos locais de votação, escolta e guarda das urnas eletrônicas, além de monitoramento permanente das ocorrências até a conclusão dos trabalhos eleitorais.

A operação é desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) em apoio à Justiça Eleitoral e considera a dimensão do processo de votação em São Paulo, que reúne 34,1 milhões de eleitores aptos, distribuídos em mais de 11 mil locais de votação nas 393 zonas eleitorais do estado.

“O planejamento foi estruturado para garantir segurança em todas as etapas do processo eleitoral, desde a distribuição das urnas até o encerramento da votação. Nossas polícias estarão mobilizadas durante todo o fim de semana, com foco na prevenção, na pronta resposta às ocorrências e no apoio às necessidades da Justiça Eleitoral”, afirma o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

Policiamento e segurança das urnas