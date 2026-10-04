O Governo de São Paulo preparou um esquema especial de atuação das polícias Civil e Militar para garantir a segurança durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, neste domingo (4). O planejamento abrange todas as regiões do estado e inclui reforço no policiamento preventivo ao longo do fim de semana, proteção dos locais de votação, escolta e guarda das urnas eletrônicas, além de monitoramento permanente das ocorrências até a conclusão dos trabalhos eleitorais.
A operação é desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) em apoio à Justiça Eleitoral e considera a dimensão do processo de votação em São Paulo, que reúne 34,1 milhões de eleitores aptos, distribuídos em mais de 11 mil locais de votação nas 393 zonas eleitorais do estado.
“O planejamento foi estruturado para garantir segurança em todas as etapas do processo eleitoral, desde a distribuição das urnas até o encerramento da votação. Nossas polícias estarão mobilizadas durante todo o fim de semana, com foco na prevenção, na pronta resposta às ocorrências e no apoio às necessidades da Justiça Eleitoral”, afirma o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
Policiamento e segurança das urnas
A atuação da Polícia Militar começa antes mesmo do dia da votação, com a segurança dos cartórios e postos de atendimento eleitoral, iniciada em 22 de setembro. No sábado (3), as equipes foram responsáveis pela escolta das urnas eletrônicas até os respectivos locais de votação, onde permaneceram sob guarda policial até hoje.
Hoje, o policiamento preventivo foi intensificado a partir das 6h, com presença policial nos locais de votação e patrulhamento em suas imediações, respeitadas as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O planejamento contempla ainda a escolta das urnas destinadas às seções instaladas em estabelecimentos prisionais e o apoio ao transporte de equipamentos utilizados nos testes de integridade.
A partir das 17h, com o encerramento da votação, a PM também intensificará a segurança nos locais de apuração e realizará a escolta das urnas e das mídias de resultados, conforme as necessidades operacionais da Justiça Eleitoral.
“Nosso trabalho começa muito antes de o eleitor chegar à seção eleitoral. Estamos atuando na segurança das instalações, na escolta e na guarda das urnas, com equipes preparadas para manter o policiamento preventivo durante toda a votação. A operação prossegue até a conclusão das atividades sob nossa responsabilidade”, explica a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Glauce Anselmo Cavalli.
Para acompanhar as ações em todo o território paulista, a Polícia Militar manterá uma Sala de Gerenciamento de Incidentes (SGI), no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que funciona neste domingo, até o encerramento da operação, alinhada com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da SSP, onde será feita a integração com órgãos federais e municipais.
Polícia Civil terá reforço nos plantões
A Polícia Civil também adotará um esquema especial de atuação durante o fim de semana eleitoral, com reforço dos plantões policiais em todo o estado para assegurar o atendimento, o registro e a apuração de eventuais ocorrências, inclusive aquelas relacionadas ao processo eleitoral.
A operação contará com policiamento preventivo especializado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), ampliando a presença policial e a capacidade de pronta intervenção diante de situações que demandem a atuação da instituição.
O Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (Cepol) realizará o monitoramento das ocorrências em tempo real, permitindo o acompanhamento contínuo da situação e o encaminhamento ágil das providências necessárias.
O planejamento especial das duas instituições também contempla o dia 25 de outubro, caso haja segundo turno das eleições.