Na manhã deste domingo (4), por volta das 5h, a Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista flagrou uma ocorrência envolvendo um vereador do município, que, segundo o registro policial, estaria realizando a distribuição irregular de material de propaganda eleitoral. O caso aconteceu na rua Armando Lenhaioli, no bairro São José.

De acordo com as informações registradas na ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região da Cohab, quando se deparou com um Fiat Palio, que já vinha sendo monitorado pelo Centro de Controle Operacional (C.C.O.), em razão de uma suspeita relacionada a crime eleitoral.

Durante o acompanhamento, os agentes teriam visualizado santinhos de propaganda política sendo arremessados de dentro do veículo. Diante da situação, a guarnição realizou a abordagem do automóvel.