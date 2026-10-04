Com as diferenças de fuso horário no mundo, alguns países já têm resultados das eleições contabilizados, principalmente na Ásia e Oceania. Austrália, Coréia do Sul, Filipinas, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia, Taiwan, Japão e China e Hong Kong já fecharam as urnas.

O Brasil tem mais de 158 milhões de eleitores aptos. Menos de 0,6% deste total está no exterior, principalmente em países como EUA, Portugal e Japão. Fora do país, apenas o voto para presidente é permitido. Do outro lado do Mundo, os resultados das votações apontam que, enquanto o candidato Flávio Bolsonaro vence em países como Japão e Tailândia, Lula vence na Nova Zelândia e China.

Veja abaixo o gráfico montado pelo Jornal de Jundiaí com resultados: