A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) chega ao primeiro turno das Eleições 2026 com 632.268 eleitores aptos a votar. O número reúne os sete municípios que integram a região: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu. Votação ocorre domingo. O levantamento tem como referência o Cadastro Nacional de Eleitores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As estatísticas são consolidadas pela Justiça Eleitoral após o fechamento e a auditoria do cadastro e servem de base para o perfil do eleitorado das Eleições 2026.
Eleitorado regional
Jundiaí concentra 337.017 eleitores, pouco mais da metade do eleitorado regional. Na sequência aparecem Várzea Paulista, com 84.766; Campo Limpo Paulista, 59.508; Itupeva, 48.444; Louveira, 39.292; Cabreúva, 36.457; e Jarinu, 26.784. Jundiaí tem mais eleitores que os outros seis municípios somados.
Mulheres são maioria
Em Jundiaí, são 179.218 mulheres e 157.799 homens. Várzea Paulista tem 44.035 eleitoras e 40.731 eleitores; Campo Limpo Paulista, 31.112 e 28.396; Itupeva, 24.990 e 23.454; Louveira, 20.243 e 19.049; Cabreúva, 18.750 e 17.707; e Jarinu, 13.512 e 13.272. Somados os sete municípios, são 331.860 mulheres e 300.408 homens, diferença superior a 31 mil eleitoras mulheres. Em Jundiaí, elas representam mais de 53% do eleitorado.
Faixa etária
Em Jundiaí, os grupos de 40 a 44 anos, com 35.773 eleitores, e de 45 a 49 anos, com 35.208, são os maiores. Outros 31.924 têm entre 35 e 39 anos. Os eleitores com 60 anos ou mais também têm peso importante. Em Jundiaí, são 24.986 pessoas entre 60 e 64 anos, 21.761 entre 65 e 69 e 16.724 entre 70 e 74. A cidade ainda tem 11.917 eleitores de 75 a 79 anos e 7.383 de 80 a 84.
O voto é facultativo para analfabetos, pessoas com 16 e 17 anos e maiores de 70. Entre 18 e 70 anos, é obrigatório.
Zonas e cartórios
A estrutura eleitoral da RMJ está distribuída por sete zonas eleitorais. Jundiaí é dividida entre a 65ª, a 281ª e a 424ª Zonas. Várzea Paulista está vinculada à 242ª; Campo Limpo Paulista e Jarinu, à 344ª; Itupeva, à 65ª; Cabreúva, à 59ª; e Louveira, à 345ª.
Em Jundiaí, a 281ª Zona reúne 159.659 eleitores em 40 locais de votação. Na 424ª, a Escola Estadual Coronel Siqueira de Moraes concentra 5.599 eleitores em 15 seções, enquanto a Escola Estadual Professora Ana Pinto Duarte Paes tem 23 seções e atende 4.978 eleitores.
Em Várzea Paulista, a 242ª Zona possui 252 seções e Itupeva, vinculada à 65ª, tem 141. Em Jarinu, seis seções tiveram mudança de local.