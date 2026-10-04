A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) chega ao primeiro turno das Eleições 2026 com 632.268 eleitores aptos a votar. O número reúne os sete municípios que integram a região: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu. Votação ocorre domingo. O levantamento tem como referência o Cadastro Nacional de Eleitores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As estatísticas são consolidadas pela Justiça Eleitoral após o fechamento e a auditoria do cadastro e servem de base para o perfil do eleitorado das Eleições 2026.



Eleitorado regional

Jundiaí concentra 337.017 eleitores, pouco mais da metade do eleitorado regional. Na sequência aparecem Várzea Paulista, com 84.766; Campo Limpo Paulista, 59.508; Itupeva, 48.444; Louveira, 39.292; Cabreúva, 36.457; e Jarinu, 26.784. Jundiaí tem mais eleitores que os outros seis municípios somados.



Mulheres são maioria

Em Jundiaí, são 179.218 mulheres e 157.799 homens. Várzea Paulista tem 44.035 eleitoras e 40.731 eleitores; Campo Limpo Paulista, 31.112 e 28.396; Itupeva, 24.990 e 23.454; Louveira, 20.243 e 19.049; Cabreúva, 18.750 e 17.707; e Jarinu, 13.512 e 13.272. Somados os sete municípios, são 331.860 mulheres e 300.408 homens, diferença superior a 31 mil eleitoras mulheres. Em Jundiaí, elas representam mais de 53% do eleitorado.